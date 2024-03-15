Єврокомісія представила нові заходи з розвитку оборонпрому

Брюссель виділив майже два мільярди євро на три програми розвитку оборонної промисловості: нарощування виробництва боєприпасів, спільні закупівлі пріоритетних товарів і нові розробки.

Європейська Комісія в п'ятницю, 15 березня, оголосила три нові заходи з розвитку європейської оборонної промисловості. Загальна сума бюджету цих програм становить майже два мільярди євро.

По-перше, Єврокомісія виділяє 513 мільйонів євро з бюджетів ЄС і Норвегії на розвиток виробництва боєприпасів, передбачених Законом про підтримку виробництва боєприпасів. Очікується, що завдяки цьому плану оборонна промисловість у Євросоюзі зможе наростити потужності виробництва боєприпасів до двох мільйонів снарядів на рік до кінця 2025 року.

Це завдання вирішуватимуть понад 30 відібраних Брюсселем проєктів у п'яти напрямках: вибухові речовини, порох, снаряди, ракети, а також сертифікація випробувань і ремонту. Воночас особливий наголос робиться на перших двох сферах, які поки що є "вузькими місцями" у виробництві боєприпасів - на них буде спрямовано три чверті фінансування. Програма підтримуватиме проєкти, що збільшують річні виробничі потужності більш ніж на 10 000 тонн пороху і більш ніж на 4300 тонн вибухових речовин. Підписання грантових угод з відібраними кандидатами очікується в травні 2024 року.

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Зміцнення оборонпрому ЄС та нові розробки

Також Єврокомісія представила програму зміцнення оборонної промисловості ЄС за допомогою спільних закупівель і запустила відповідні конкурси. Робоча програма з бюджетом у розмірі 310 мільйонів євро підтримує спільні закупівлі в трьох галузях: боєприпаси, протиповітряна і протиракетна оборона, підтримка чинних і заміна застарілих систем озброєнь. Програма передбачає, що держави-члени Євросоюзу можуть призначити Україну і Молдову одержувачами певної кількості оборонної продукції в рамках спільних закупівель. Країни ЄС можуть подавати спільні заявки до 25 липня 2024 року.

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По-третє, Єврокомісія спрямовує 1,1 мільярда євро з Європейського оборонного фонду на розвиток проектів ЄС у галузі оборонних досліджень і розробок. Робоча програма передбачає фінансування проєктів у найважливіших оборонних галузях, включно з протидією гіперзвуковим ракетам, розробкою повітряних і наземних безпілотних апаратів, а також забезпеченням безпечного космічного зв'язку. Програма готує підґрунтя для створення оборонних систем наступного покоління, таких як гелікоптери та вантажні літаки середнього розміру. Термін подання пропозицій - 5 листопада 2024 року.

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