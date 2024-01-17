ППО України: перегони на виживання під вогнем Росії

Напередодні нового року підлеглі доповідали російському президентові Володимиру Путіну про обсяги виробництва зброї. Генеральний директор оборонної державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов звітував, що компанія збільшила виробництво набоїв для стрілецької зброї і снарядів для систем залпового вогню у 50 разів. Виробництво танків, заявляють керівники російського оборонпрому, збільшилося у сім разів.

Широко висвітлена державними ЗМІ зустріч Путіна з Чемезовим, вочевидь, мала сигналізувати пересічним росіянам силу й міць власної армії і лідерство у перегонах із західними партнерами щодо озброєння, необхідного у розв'язаній Москвою війні проти України. Ще однією демонстрацією сили кількома днями пізніше стали три поспіль масовані удари крилатими ракетами і дронами-камікадзе по різних регіонах України.

Українські сили ППО здебільшого доволі ефективно відбивають повітряні удари по Києву завдяки наданим західними партнерами комплексам IRIS-T з Німеччини і Patriot зі Сполучених Штатів. Однак інші регіони країни далеко не так добре захищені - найбільш руйнівних ударів регулярно зазнає Харків.

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Росія робить ставку на масовані обстріли

Аби зменшити квоту збиття українськими ППО, Росія вдається до масованих атак. "Шанси, що ракета прослизне крізь захист ППО, вищі, якщо здійснюється масований удар. Українська ППО збиває 90 відсотків ракет, якщо йдеться про невеликий удар, але коли завдається масштабний удар, то ця квота знижується до 70 відсотків", - зазначив у розмові з DW військовий аналітик з Європейської ради міжнародних відносин Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel). З огляду на це Україна очікує від західних партнерів подальшої підтримки у посиленні ППО. "Німеччина має вже до кінця зими передати четверту батарею IRIS-T, а до кінця року - ще чотири системи", - повідомив DW речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Україна збила літак-розвідник РФ А-50

Українським Повітряним силам днями вдалося заскочити росіян зненацька, збивши над Азовським морем літак-розвідник А-50 і завдавши серйозних пошкоджень літакові ІЛ-22, що працював із ним у парі. У цьому можна побачити імовірну відповідь ЗСУ на масовані ракетні удари кілька тижнів тому. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував Повітряним силам "за успішно сплановану і виконану операцію". У Москві повідомлення Києва про удар по літаках не коментують.

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Військові експерти зазначають, що на третьому році повномасштабної війни йтиметься передусім про радіоелектронну боротьбу. "Сторони змагатимуться за домінування на електромагнітних частотах", - зауважив у розмові з DW австрійський військовий експерт Маркус Райснер (Markus Reisner). Мова йде про безпілотники, літаки-радари й супутники.

Принаймні щодо засобів ППО Захід готовий прийняти виклик, кинутий унаслідок російської агресії проти України. Так, провідні німецькі виробники, такі як Rheinmetall, що постачає боєприпаси для зенітних установок Gepard, та концерн Diehl Defence, який виробляє системи ППО IRIS-T, заявили в інтерв'ю німецьким ЗМІ про плани збільшувати виробництво зброї для України.

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ЗСУ заявили про збиття російського літака далекої радіолокаційної розвідки А-50 (архівне фото) Фото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance

Російські бравурні заяви - лише пропаганда?

Щодо російських бравурних заяв з приводу буцімто багаторазового збільшення виробництва боєприпасів, німецький експерт з питань безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange) у розмові з DW висловився скептично. "Варто придивитися, вникнути у деталі, щоб відрізнити суть від пропаганди", - каже аналітик. За його словами, у Росії більш ніж достатньо проблем. "Буцімто вироблені танки - це насправді полагоджені та доустатковані старі танки зі складів тривалого зберігання. Часто на тлі санкцій, які обмежують постачання технологій, і браку певних компонентів ці танки не обладнано, наприклад, сучасними засобами наведення. Тобто ці танки або взагалі не можуть точно стріляти, або не можуть стріляти на ходу", - зазначає Ланґе.

Як і в питанні артилерії, щодо танків росіяни так само, вочевидь, роблять ставку радше на масовість, ніж на якість - як і за часів Радянського Союзу. Однак у деяких видах складної зброї, таких як, наприклад, крилаті ракети, Росії вдалося "обійти санкції - знайти рішення про поставки через треті країни або ж країни, які крізь пальці дивляться на дотримання західних санкцій", констатує німецький експерт.

Вимога ширших гарантій для оборонної промисловості

У протистоянні російським повітряним ударам Україні важливо отримати поповнення запасів сил ППО, зокрема, самонавідних ракет для систем Patriot та IRIS-T, зазначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Експерт з питань безпеки Ніко Ланґе констатує, що у цьому напрямку вже робиться чимало. Ключовим чинником для такого розвитку подій стали гарантії від німецького уряду, які виробник систем ППO отримав щодо збуту своїх систем. За даними німецького уряду, Україна отримала від Німеччини вже дев'ять батарей протиповітряної системи IRIS-T SLM.

Експерт з військових питань Ніко Ланґе Фото: DW

Ніко Ланґе вимагає, аби Німеччина поставила більше таких систем. Підприємства готові нарощувати виробництво, якщо у них є гарантії збуту, зазначає експерт. За його словами, темпи виробництва вже зростають. Але надолужувати треба багато, адже до широкомасштабного нападу Росії на Україну в Німеччині не було розуміння того, "що у довготривалій війні на виснаження перемагають саме за рахунок міцнішої промислової бази". Тобто вищі шанси має той, у кого краща зброя у достатній кількості і є можливість своєчасно поповнювати запаси. Як зазначає Ланґе, розуміння цього прийшло до представників німецької влади не одразу - спершу було сподівання, що російська промисловість швидко "просяде" під тиском санкцій.

Тим часом поступово промислова база розширюється і в Німеччині. Наприклад, у грудні виробник систем ППО IRIS-T компанія Diehl Defence з південнонімецького містечка Юберлінген повідомила про купівлю заводу з виробництва точних компонентів. Таким чином компанію Allweier врятували від банкрутства, було збережено технології, а 160 висококваліфікованих співробітників зберегли робочі місця. "Diehl Defence розширює цією угодою свої виробничі спроможності і відкриває нове джерело постачання компонентів для наявної лінійки продукції", - прокоментувала компанія у себе на сайті. Ідеться не про будь-які компоненти, а про елементи самонавідних ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T, які в Україні рятують життя.

В Україні діють вже дев'ять батарей IRIS-T Фото: Air Force Ukraine

2025 рік стане для України переламним у війні проти РФ?

"Росія, зокрема, з огляду на панівну авторитарну систему у змозі швидко перевести власну промисловість на задоволення потреб у поповненні запасів снарядів. Натомість ми дуже пізно ухвалювали певні рішення, і взагалі у нас багато речей тривають довго", - констатує Ніко Ланґе. Він визнає, що через зволікання західних партнерів Україна на певному етапі відчуватиме брак ресурсів. Водночас німецький експерт прогнозує, що вже наприкінці 2024 року або ж протягом 2025 року баланс може змінитися на користь України.