Rheinmetall вироблятиме снаряди в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall спільно з українською компанією-партнером відкриють в Україні нові потужності для виробництва боєприпасів. Відповідну угоду сторони підписали підписали у суботу, 17 лютого, на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Зазначається, що нове виробництво дозволить виготовляти шестизначну кількість снарядів 155 мм калібру щороку. Rheinmetall матиме 51 відсоток акцій нової компанії, а решта 49 відсотків належатимуть українському партнеру.

"Попит на боєприпаси в багатьох країнах є величезним - в першу чергу, звичайно, в Україні. Наш намір створити ще одне спільне підприємство підкреслює нашу підтримку України. Це спільне підприємство зробить життєво важливий внесок у здатність країни захищати себе - а отже, і в безпеку всієї Європи", - цитує пресслужба Rheinmetall гендиректора комапнії Арміна Папперґера (Armin Papperger).

Нарощування виробництва зброї

Нині компанія Rheinmetall є одним з найбільших виробників боєприпасів у світі, а на тлі війни Росії проти України й оголошеною канцлером Шольцом зміною курсу в оборонній політиці, компанія постійно нарощує виробничі потужності.

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Днями Rheinmetall офіційно почала спорудження нового заводу з випуску боєприпасів у Німеччині, землі Нижня Саксонія. Очікується, що потужність заводу становитиме близько 200 тисяч снарядів на рік. Rheinmetall планує інвестувати 300 мільйонів євро і створити близько 500 нових робочих місць. Випуск розпочнеться вже наступного року.

У жовтні 2023 року Rheinmetall та українське державне підприємство "Українська оборонна промисловість (Укроборонпром) заснували перше спільне підприємство в Києві. Спільне підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall.