Бундесвер замовив снаряди для України на 2025 рік

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від Бундесверу замовлення на боєприпаси для Збройних сил України з терміном поставки на 2025 рік. Йдеться про десятки тисяч артилерійських снарядів.

Збройні сили Німеччини - Бундесвер - здійснили чергове замовлення в межах підписаної у липні цього року рамкової угоди з концерном Rheinmetall. Йдеться про "кілька десятків тисяч снарядів" різних типів для Збройних сил України. Сума замовлення - "сотні мільйонів євро", йдеться в оприлюдненому на сайті німецького оборонного концерну пресрелізі. Точні цифри не називаються. За інформацією Rheinmetall, замовлена партія артилерійських снарядів надійде до України 2025 року.

Загальний обсяг рамкової угоди з Бундесвером на постачання боєприпасів для України становить 1,2 мільярда євро. Документ передбачає поставки німецьким збройним силам сотень тисяч снарядів до 2029 року, зокрема 155-міліметрових та інших типів снарядів для України.

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Друге замовлення на 2025 рік

Це вже друге замовлення артилерійських снарядів для України, яке буде виконане німецьким концерном 2025 року. 4 грудня Rheinmetall повідомив, що підписав контракт з неназваною країною НАТО на суму 142 мільйони євро, в рамках якого буде поставлено "п'ятизначну" кількість 155-міліметрових снарядів. Їх буде виготовлено на заводі Expal Munitions в Іспанії, який нещодавно увійшов до складу концерну.

Упродовж 2024 року Rheinmetall, як повідомляє пресслужба концерну, поставить 40 тисяч снарядів на потреби України.

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