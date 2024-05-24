США оголосили пакет військової допомоги Україні на $275 млн

Пакет є частиною зусиль США "допомогти Україні відбити напад Росії під Харковом". США передають, зокрема, артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

Міністерство оборони США у пятницю, 24 травня, оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму 275 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону , пакет безпекової допомоги виділяється в рамках механізму, який наділяє президента США повноваженнями щодо передачі озброєнь шляхом вилучення з наявних запасів Пентагону (PDA).

Зокрема, пакет, який є частиною зусиль США "допомогти Україні відбити напад Росії під Харковом", міститиме: боєприпаси для РЗСВ HIMARS; 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди; 60-мм міномети; ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW); протитанкові комплекси Javelin та AT-4; високоточні авіаційні боєприпаси.

Кім того, Україна отримає стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї і гранати, підривні боєприпаси, протитанкові міни, тактичні автомобілі для евакуації техніки, каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту.

Таким чином загальна сума військової допомоги, наданої Києву Вашингтоном від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сягає вже понад 51 мільярд доларів.

Зеленський: Новий пакет - "критично важливий"

Тим часом президент України Володимир Зеленський подякував США за надану допомогу і уточнив, що він є "критично важливим". "До нього увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші види озброєнь. Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту", - написав він в Х.

Зеленський зауважив, що для захисту свободи потрібна "подальша потужна підтримка з боку США та інших союзників".

Нагадаємо, передній пакет допомоги від США на суму 400 мільйонів доларів був оголошений 10 травня.