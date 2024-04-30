Президент Литви підтримує ідею повернення Україні чоловіків

На думку лідерів Литви, Вільнюс має сприяти Києву у питанні повернення чоловіків призовного віку. Проте наразі немає правових підстав, які б зобов'язували це робити.

Литва повинна допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. Таку думку висловили президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, передає видання LRT.lt 29 квітня.

"Україна повинна мати свої мобілізаційні плани. Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми повинні співпрацювати з Україною в усіх сенсах", - наголосив Науседа.

Шимоніте: Необхідно узгодити питання з ЄС

Водночас Шимоніте сказала, що Литва могла б зробити кроки для допомоги Україні, додавши, однак, що деякі заходи необхідно обговорити на рівні ЄС. "Ми, напевно, могли б шукати якісь способи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього, коли ми розглядаємо питання про продовження посвідки на тимчасове проживання", - зазначила прем'єрка.

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За її словами, Литва має працювати не лише з українською владою, але й ширше, "оскільки зараз ЄС має так званий тимчасовий захист для українців".

У Департаменті міграції заявили, що наразі немає правових підстав, які б зобов'язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації, натомість дії в цьому питанні "будуть політичним рішенням".

За словами голова Департаменту міграції Евеліни Гудзінскайте, для виконання цих рішень необхідно буде ухвалити деякі національні законодавчі ініціативи, але, на її думку, постане питання сумісності їх з законодавством ЄС.

Нові обмеження для українських чоловіків за кордоном

Нагадаємо, 23 квітня міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Наступного дня уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині України, а не в іноземних дипломатичних установах. Це означає, що чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити паспорти, термін дії яких закінчується, або отримати нові.

Після ухвалення закону міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас визнав необхідність подумати над тим, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.

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