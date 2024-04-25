У Литві також готові повертати українців призовного віку

Після заяви польського колеги міністр оборони Литви Кащюнас визнав необхідність подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Ніхто звичайно не буде їх збирати і відвозити в Україну, додав він.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас визнав необхідність подумати над тим, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Як передає видання Delfi, про це він заявив у литовському Сеймі журналістам у четвер, 25 квітня.

За словами міністра, Литва поки не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

"Напрямок правильний. На які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно. Ніхто звичайно не буде їх збирати і відвозити в Україну - цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб - Ред.) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах - це варіанти, які я чую і від польської сторони", - зазначив Кащюнас.

За його словами, потрібно почекати та подивитися, який варіант запропонують поляки, "можливо, він підійде і для Литви".

Точну кількість українців призовного віку в Литві поки що визначити складно, додав Кащюнас.

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Нагадаємо, у середу, 24 квітня, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. За його словами, Польща уже пропонувала допомогти Україні посприяти поверненню чоловіків до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов'язок.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", - сказав він, але не повідомив подробиць щодо того, як Польща допоможе у поверненні українських чоловіків.

Українські чоловіки за кордоном не зможуть отримати паспорти

23 квітня міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що це "буде чесно" по відношенню до держави. "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною", - заявляв урядовець.

Такі дії українського дипломатичного відомства викликали критику правозахисників.

Вже 24 квітня Кабмін оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині України, а не в іноземних дипломатичних установах. У результаті чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити паспорти, термін дії яких закінчується, або отримати нові.

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