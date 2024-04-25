Українці можуть залишатися у ФРН і з недійсним паспортом

Рішення МЗС України призупинити консульське обслуговування українських чоловіків не вплине на їхній статус біженців у ФРН. Відповідь берлінського сенату на запит DW.

Надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Головне, щоб у німецької влади була бодай яка-небудь можливість встановити особу.

Про це заявив представник берлінського сенату, тобто уряду Берліну, що має статус однієї з 16 федеральних земель ФРН, у відповіді на запит DW. Усі питання, що стосуються перебування іноземців у Німеччині, належать до компетенції саме земельної влади.

Як отримати німецький проїзний документ

Право на перебування в країні та всі пов'язані з цим можливості, підкреслює представник сенату, залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України тимчасово призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців (Landesamt für Einwanderung) може видати йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт.

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Щоправда, додає представник сенату, робитиметься це лише у виняткових випадках, оскільки правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють імміграційним відомствам видавати німецькі документи, що замінюють документи, особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність для поїздки вагомих причин. Військовий обов'язок сам по собі вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком.

"Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа, - відверто попереджає представник сенату, - будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися"..