Сі застеріг Путіна від ядерного удару по Україні - FT

Голова КНР Сі Цзіньпін під час свого візиту до Москви в березні особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від можливого використання в Україні ядерної зброї, повідомила у середу, 5 липня, газета Financial Times (FT) із посиланням на неназваних західних та китайських чиновників.

Відтоді китайські офіційні особи, також у приватному порядку, намагалися відмовити главу російської держави від подібних планів. Журналісти зазначають, що, за словами одного із старших радників китайського уряду, стримування Москви від застосування ядерної зброї посідає основне місце у кампанії Пекіна з відновлення зруйнованих зв'язків з Європою.

"Китайці доносять це повідомлення (до російської влади - Ред.) на всіх рівнях", - підтвердив у розмові з журналістами і один із високопосадовців в адміністрації президента США Джо Байдена.

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Допомога Китаю Росії в обході санкцій

Підтримка Китаю має важливе значення для Росії, оскільки Пекін допомагає Москві обходити економічні санкції, що позбавили її доступу до головних світових ринків та ланцюжків постачань, зазначають автори статті.

У 2022 році обсяг двосторонньої торгівлі між КНР і РФ досяг рекордних 190 мільярдів доларів, оскільки Пекін збільшив закупівлі російських енергоносіїв і дозволив Москві імпортувати найважливіші технології, включаючи мікрочіпи, нагадують автори.

Крім того, як стверджують близькі до Кремля співрозмовники видання, президент РФ, проаналізувавши можливі наслідки застосування тактичної ядерної зброї в Україні, сам вирішив, що такий крок не буде вигідний Росії.

"Ядерний удар по територіях, які Путін оголосив російськими, перетворить їх на заражену радіацією пустелю і мало чим допоможе просуванню російських військ", - наводить FT аргументи своїх співрозмовників.

Однак повністю виключати таку можливість не можна, вважають опитані газетою експерти. "Ядерна зброя - це остання гарантія Путіна від катастрофічної поразки у цій війні", - цитує FT, голову аналітичного центру Carnegie Russia Eurasia Center Олександра Габуєва.

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