  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

Сі застеріг Путіна від ядерного удару по Україні - FT

Степан Смишляєв | Олександра Іванова
31 хв. тому

Китайські офіційні особи приватно намагаються переконати президента Росії відмовитися від завуальованих погроз застосування ядерної зброї, пише Financial Times.

https://p.dw.com/p/4TRas
Голова КНР Сі Цзіньпін (ліворуч) і президент РФ Володимир Путін (праворуч)
Сі Цзіньпін під час візиту до Москви застеріг Володимира Путіна від використання ядерної зброї в УкраїніФото: SERGEI KARPUKHIN/AFP

Голова КНР Сі Цзіньпін під час свого візиту до Москви в березні особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від можливого використання в Україні ядерної зброї, повідомила у середу, 5 липня, газета Financial Times (FT) із посиланням на неназваних західних та китайських чиновників.

Відтоді китайські офіційні особи, також у приватному порядку, намагалися відмовити главу російської держави від подібних планів. Журналісти зазначають, що, за словами одного із старших радників китайського уряду, стримування Москви від застосування ядерної зброї посідає основне місце у кампанії Пекіна з відновлення зруйнованих зв'язків з Європою.

"Китайці доносять це повідомлення (до російської влади - Ред.) на всіх рівнях", - підтвердив у розмові з журналістами і один із високопосадовців в адміністрації президента США Джо Байдена.

Читайте також: Лідери США та КНР застерегли від ядерної війни в Україні

Допомога Китаю Росії в обході санкцій

Підтримка Китаю має важливе значення для Росії, оскільки Пекін допомагає Москві обходити економічні санкції, що позбавили її доступу до головних світових ринків та ланцюжків постачань, зазначають автори статті.

 У 2022 році обсяг двосторонньої торгівлі між КНР і РФ досяг рекордних 190 мільярдів доларів, оскільки Пекін збільшив закупівлі російських енергоносіїв і дозволив Москві імпортувати найважливіші технології, включаючи мікрочіпи, нагадують автори.

Крім того, як стверджують близькі до Кремля співрозмовники видання, президент РФ, проаналізувавши можливі наслідки застосування тактичної ядерної зброї в Україні, сам вирішив, що такий крок не буде вигідний Росії.

"Ядерний удар по територіях, які Путін оголосив російськими, перетворить їх на заражену радіацією пустелю і мало чим допоможе просуванню російських військ", - наводить FT аргументи своїх співрозмовників.

Однак повністю виключати таку можливість не можна, вважають опитані газетою експерти. "Ядерна зброя - це остання гарантія Путіна від катастрофічної поразки у цій війні", - цитує FT, голову аналітичного центру Carnegie Russia Eurasia Center Олександра Габуєва.

Читайте також: США не бачать готовності РФ застосувати ядерну зброю чи підірвати ЗАЕС

Ядерна загроза: де ховатися та що робити

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Сі Цзіньпін застеріг Володимира Путіна від нанесення ядерного удару по Україні

Сі Цзіньпін застеріг Володимира Путіна від нанесення ядерного удару по Україні
www.ft.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Голова КНР Сі Цзіньпін (ліворуч) і президент РФ Володимир Путін (праворуч)

Сі застеріг Путіна від ядерного удару по Україні - FT

Політика31 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Новий-старий генсек НАТО Єнс Столтенберг, січень 2023

Столтенберг залишається на чолі НАТО ще на рік: що попереду?

Столтенберг залишається на чолі НАТО ще на рік: що попереду?

Політика20 год. тому
Наскільки сьогоднішня Франція відповідає ідеалам Республіки? Про це йдуть суспільні дебати

Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?

Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?

Політика22 год. тому
Знищений російською армією театр у Маріуполі

"Трибунал Путіна": у Гаазі розслідують агресію проти України

"Трибунал Путіна": у Гаазі розслідують агресію проти України

Конфлікти4 липня 2023 р.
Чи може штучний інтелект стерти межі між людиною та машиною?

Чи варто боятися штучного інтелекту?

Чи варто боятися штучного інтелекту?

Технології4 липня 2023 р.
external

Військовий ЗСУ: "Це ще не контрнаступ, шукаємо слабкі місця"

Військовий ЗСУ: "Це ще не контрнаступ, шукаємо слабкі місця"

Конфлікти4 липня 2023 р.02:48 хв.
АдН святкує перемогу свого кандидата в окрузі Зоннеберг у Тюрингії, 25 червня 2023

Чому зростають рейтинги "Альтернативи для Німеччини"?

Чому зростають рейтинги "Альтернативи для Німеччини"?

Політика4 липня 2023 р.
На головну сторінку