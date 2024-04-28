Глава МЗС Польщі про видачу чоловіків: Етично неоднозначно

За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, Україна має проявити ініціативу у поверненні військовозобов'язаних, адже для Польщі це етично неоднозначне питання.

Допомога Україні у поверненні українців призовного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною". Про це в ефірі TVN24 ввечері у суботу, 27 квітня, заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання, чи Польща допоможе Україні у "перевезенні" українців мобілізаційного віку додому.

"Тут Україна дійсно має проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захищати батьківщину”, - зазначив Сікорський, цитує "Укрінформ".

За його словами, йому поки що невідомі українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію.

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Водночас Сікорський зазначив, що у грудні минулого року, коли він уперше на посаді міністра відвідував Київ, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації. "А саме, що вони матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжували соціальних виплат на рівні ЄС", - зазначив Сікорський, назвавши цю ідею "цікавою".

Раніше польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що країна готова помогти Україні з поверненням чоловіків призовного віку. За його словами, Польща уже пропонувала допомогти Україні посприяти поверненню чоловіків до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов'язок.

Нагадаємо, 23 квітня міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Наступного дня уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині України, а не в іноземних дипломатичних установах. Це означає, що чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити паспорти, термін дії яких закінчується, або отримати нові.