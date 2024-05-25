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У Бундестазі закликали дати Києву бити по РФ західною зброєю

Степан Смишляєв
25 травня 2024 р.

Жодна система ППО не здатна захистити українців від КАБів, які авіація РФ випускає у прикордонні, каже Антон Гофрайтер. Тому заборону на удари західною зброєю по військових цілях в Росії слід зняти, переконаний він.

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Депутат Бундестагу, від партії "Союз 90 / Зелені" Антон Гофрайтер
Антон Гофрайтер закликає дозволити Україні бити по військових цілях в РФ західною зброєюФото: Dwi Anaroganingrum/Geisler-Fotopress/picture alliance

Депутат Бундестагу, експерт з питань зовнішньої політики партії "Союз 90 / Зелені" Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) вважає, що союзники мають дати Україні дозвіл на удари по військових цілях на території Росії західними озброєннями, повідомляє у суботу, 25 травня, агенція AFP.

"Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для захисту від російських винищувачів у російському повітряному просторі", - сказав він в інтерв'ю газеті медіагрупи Funke.

Гофрайтер зауважив, що останнім часом авіація РФ все частіше випускає по Україні керовані авіабомби (КАБи) зі своєї території. На деяких ділянках фронту вони долітають до українських житлових будинків лише за 40 секунд, жодна система протиповітряної оборони не може цьому запобігти, каже він.

Депутат переконаний, що необхідно провести серйозні дебати про те, як Україна може краще захистити своє населення від атак РФ у прикордонних регіонах.

Зеленський і Столтенберг - за зняття обмежень

На тлі наступу російських військ у прикордонні Харківської області все частіше лунають заклики до союзників України зняти обмеження на удари по РФ. Здебільшого такі обмеження встановлювались країнами, як умова надання Києву далекобійних озброєнь.

Через зміну ситуації на фронті про необґрунтованість таких заборон тепер каже не лише президент України Володимир Зеленський, але й генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Великобританія вже зняла обмеження на удари по РФ своєю зброєю. Дискусії з цього питання точаться і в США.

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