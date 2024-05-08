Що буде з українськими чоловіками у Німеччині?

Українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині і не хочуть ставати на військовий облік на батьківщині, треба позбавити соціальної допомоги, так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), - це найгучніша з озвучених німецькими політиками ідей у рамках дискусії, яка набирає обертів, відколи МЗС України наприкінці квітня перестало видавати нові паспорти чоловікам мобілізаційного віку за кордоном та надавати їм інші консульські послуги. Ці слова пролунали з вуст депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter) з опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

"У Німеччині проживають щонайменше 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку, яких бракує Україні, аби боронити країну", - сказав політик у вівторок, 7 травня в інтерв'ю RedaktionsNetzwerk Deutschland. Кізеветтер відомий своєю рішучою позицією щодо необхідності допомагати Україні будь-якою зброєю, яка потрібна для відсічі російській агресії, зокрема далекобійних крилатих ракет Taurus. Підтримку України у мобілізації українців Німеччини Родеріх Кізеветтер бачить у цьому ж контексті. За його словами, Німеччина могла би навіть допомагати з доставкою українцям повісток.

Щоправда, голова ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у розмові з DW у середу, 8 травня жодних радикальних ідей з цього приводу не висловлював. "Уряди Німеччини і України мають разом знайти рішення щодо українських біженців у Німеччині. Тут немає місця одностороннім рішенням Німеччини", - зазначив політик. Речник німецького МВС, відповідаючи того ж дня на запитання DW на пресконференції у Берліні, зазначив, що йому нічого невідомо про плани переглядати умови соціальних виплат для українських чоловіків.

Родеріх Кізеветтер переконаний, що Німеччина має допомагати Україні не лише зброєю, але й мобілізацією українців Фото: picture alliance / Geisler-Fotopress

Чи втратять українські чоловіки в Німеччині захист?

Закон про перебування іноземців у Німеччині (Aufenthaltsgesetz) передбачає ідентифікацію особи як передумову отримання будь-якого легального статусу. Нинішній захист для українців наданий на підставі §24 цього закону, а отже виникає колізія, що може поставити під питання подовження захисту для українців, закордонні паспорти яких втрачають чинність, пояснив у коментарі DW юрист правозахисної організації Proasyl Петер фон Ауер (Peter von Auer). "Для виконання вимоги мати дійсний паспорт, згідно з цим законом, якщо немає чинного паспорта, достатньо мати й виданий Німеччиною "ерзац-паспорт". Тому для тих, хто не може отримати паспорт в українських консульствах, вкрай нагальним стає питання отримання німецького проїзного документа для іноземців (Reiseausweis für Ausländer)", - каже фон Ауер.

Водночас, у федеральному МВС заспокоюють українських чоловіків з протермінованими паспортами: на даний момент для українців, які отримали захист від війни, діє спрощена процедура, за якою заміною паспорту може слугувати й українська ІD-картка. Таким чином, запевняють у федеральному МВС, неподовження українського закордонного паспорту не призводитиме до негайної втрати захисту від війни.

Протермінований закордонний паспорт не призведе автоматично до втрати захисту у Німеччині, запевняють у МВС Німеччини Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Чи дадуть українцям німецькі документи замість українського паспорта?

Захист українцям від війни, наданий на території Євросоюзу відповідно до директиви про масову еміграцію, діє лише до березня 2025 року. Що прийде йому на зміну, наразі невідомо. Адвокат з міграційного права Андреас Бехер (Andreas Becher) у розмові з DW зауважив, що без дійсного паспорта або його німецького замінника, можуть виникнути проблеми в тих українців, які хочуть змінити тимчасовий захист за §24 на довгостроковий дозвіл на перебування для тих, хто має роботу з достатнім заробітком, зокрема в рамках програми "блакитна карта". "Українські чоловіки мають отримати проїзні документи для іноземців", - переконаний адвокат.

Однак просто так ці документи іноземцям не дають. Як повідомили DW у федеральному міністерстві внутрішніх справ, місцеві відділи у справах іноземців в кожному окремому випадку перевіряють, чи може заявник отримати паспорт від своєї країни, "доклавши до цього резонних зусиль" (in zumutbarer Weise). На думку Адреаса Бехера, українці мають законні підстави отримувати німецькі ерзац-документи. "Українців змушують їхати за паспортом на батьківщину. Однак ми не можемо вважати це прийнятною вимогою, адже це означає відправляти до країни, де триває війна, людей, яким ми надали захист від війни", - зауважує Бехер.

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Що буде далі з українськими чоловіками в Німеччині?

Як повідомив DW у середу, 8 травня, речник німецького МВС, напередодні відбулася нарада за участі представників МВС і місцевих відомств у справах іноземців, на якій піднімалося питання, що робити з замінниками паспортів у випадку українців з протермінованими українськими документами. "Наразі у цьому питанні все залишається без змін - кожне відомство на місцях вирішуватиме в індивідуальному порядку, чи видавати проїзний документ іноземця", - зазначив речник міністерства.

Німецький проїзний документ для іноземців - Reiseausweis für Ausländer Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

За відсутності чинного по всій Німеччині припису чи давати українським чоловікам ерзац-паспорти у різних землях може виявитися різний підхід до цього питання, залежно від того, які партії при владі на земельному рівні. Зокрема, міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Позек (ХДС) вважає, що Німеччина не мусить видавати українським чоловікам німецькі посвідчення особи для іноземців. "Україна є правовою державою", каже політик, а тому від українців цілком можна очікувати, що вони, мовляв, в разі потреби поїдуть на батьківщину за паспортом і їм при цьому нічого не загрожує.

Натомість депутат Бундестагу від Зелених Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) навпаки вважає, що Німеччина має видавати українським чоловікам німецькі замінники паспортів. "У нашій конституції зафіксоване право на відмову від військової служби. Я гадаю, що людей, які у жодному разі не хочуть воювати, якщо і змусити до цього - то це не зробить українську армію сильнішою", - зазначив Гофрайтер в інтерв'ю телеканалу ARD.

Поки ж міністри не дійшли згоди, відомства у спавах іноземців на місяцях, схоже, вичікують. Зокрема, у Кельні DW повідомили, що не практикують видачу українцям закордонних паспортів для іноземців. А у Гамбурзі І Мюнхені повідомили, що чекають на адміністративні тлумачення, погоджені земельним і федеральним урядами. До того ж, у Мюнхені додали, що невизначеність з подовженням українських паспортів стосується не лише біженців від війни, а й тих, хто вже давно у Німеччині: "Тут постає питання можливості подовжити тимчасовий або постійний вид на проживання, якщо передумовою є наявність чинного паспорта".

Юрист Proasyl Петер фон Ауер сподівається, що земельні міністри знайдуть спільний підхід щодо умов надання ерзац-паспортів українським чоловікам. "Якщо цього не станеться, це може призвести до того, що по Німеччині буде плутанина - кожна земля матиме свій підхід", - застерігає представник правозахисної організації.

Антон Гофрайтер вважає, що українська армія не стане сильнішою, якщо залучати людей примусово Фото: Tina Gerhäusser/DW

Назад до України чоловіків не повернути?

Без ерзац-паспортів після березня 2025 року українським чоловікам, які не матимуть дійсних документів, щоби залишитися у Німеччині, доведеться подавати заяву на отримання притулку, припускає адвокат Андреас Бехер. "Можна уявити як підставу для подання заяви на отримання притулку, зокрема, саме відмову від участі у бойових діях. Розгляд таких заяв триває роками. У всякому разі я не можу собі уявити, що хтось депортуватиме з Німеччини до України чоловіків, поки триває війна", - зазначає адвокат.

Опитані DW юристи впевнені: обмеженням видачі паспортів українських чоловіків повернути в Україну фактично неможливо.