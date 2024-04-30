Стефанішина: Примусового повернення українців із ЄС не буде

За словами Ольги Стефанішиної, облік у ТЦК не означає "автоматичну мобілізацію на фронт". Рішення України оновлення даних спрямоване на визначення потенціалу мобілізації, пояснила віцепрем'єрка.

Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону, повідомила у Брюсселі в інтерв'ю DW віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, коментуючи питання про припинення надання консульських послуг за кордоном.

Вона запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт. "Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - заявила віцепрем'єрка.

Стефанішина: "У питаннях війни немає приємних рішень"

Ольга Стефанішина повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - наголосила Стефанішина.

Військовий облік чоловіків вестимуть за кордоном

23 квітня міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Наступного дня уряд України оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині України, а не в іноземних дипломатичних установах. Це означає, що чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити паспорти, термін дії яких закінчується, або отримати нові.

В уряді кажуть, що доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК. Однак наразі механізму передання такої інформації для українців за кордоном ще не розробили.

Читайте також: Не хочуть вертатися: українські чоловіки у Німеччині не вражені обмеженням консульських послуг