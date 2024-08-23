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СуспільствоУгорщина

У Будапешті відкриється перша школа з навчанням українською

Степан Смишляєв
23 серпня 2024 р.

Вже з вересня в Будапешті відкриється школа, де всі заняття будуть проходити українською з 1 по 12 клас. Після завершення навчання учні отримуватимуть документ угорського державного зразка.

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Українські біженці в Будапешті
Українські діти в Будапешті (архівне фото)Фото: Denes Erdos/AP/picture alliance

У столиці Угорщини зареєстрована перша державна україно-угорська двомовна середня школа та гімназія, яка почне приймати учнів вже від початку вересня, повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.

"Українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної п'ятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання", - написав він у Facebook.

За словами речниці української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліани Грекси, по завершенню навчання учні отримуватимуть документ угорського державного зразка, пише Mukachevo.net.

При цьому Микита уточнив, що, фінансувати заклад будуть з державного бюджету Угорщини.

Скільки українців проживає в Угорщині

Згідно з переписом населення Угорщини, який проводився у жовтні-листопаді 2022 року, українцями в Угорщини визнавали себе 24,6 тисячі людей.

За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, станом на 12 серпня в Угорщині було понад 62 тисячі біженців з України. З них за прихистком в країні звернулися близько 46 тисяч.

Цього тижня в Угорщині спалахнув скандал після набуття чинності урядової постанови, яка позбавляє частину українських біженців права на державну допомогу. Підтримку залишили лише "вихідцям з 13 охоплених війною українських регіонів". Інших вже почали виселяти з притулків.

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