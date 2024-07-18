Шольц відкинув заклик Зеленського щодо збиття ракет і дронів

Зеленський закликав західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією і зняти обмеження на удари західною зброєю по цілях в РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відкинув заклик президента України Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією. Як передає агенція dpa, про це очільник німецького уряду заявив у четвер, 18 липня, на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великобританії. Заперечення Шольца стосувалися і прохання Зеленського зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ, пише агенція.

Відповідаючи на пресконференції на запитання про те, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, Шольц сказав: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії. За його словами, ці кроки не лише ліквідують деякі цілі, а й зменшать можливості РФ продовжувати війну проти України.

Також Зеленський згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану. "Ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля - колективна воля, щоб їх збити - так само, як це було з іранськими ракетами й дронами (запущеними по території Ізраїлю і до збиття яких долучилися партнери країни - Ред.). Я звертаюся до всіх вас, до всіх лідерів, які здатні посилити необхідну хоробрість. Ці кроки мають бути зроблені", - сказав він.