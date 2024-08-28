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Польща відреагувала на прохання Зеленського про МіГ-29

Олег Соколенко
28 серпня 2024 р.

Міністр оборони Польщі заявив, що країна зможе передати Україні свої винищувачі МіГ-29 за однієї умови.

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Винищувач МіГ-29
МіГ-29Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Польща зможе передати Україні свої багатоцільові винищувачі МіГ-29 лише після того, як отримає нові бойові літаки на заміну. Про це заявив міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє польське видання Wiadomości.

Міністр зазначив, що влада Польщі зробила "багатомільярдний" внесок у військову допомогу Україні та виконала щодо цього все, що могла, однак головним пріоритетом він назвав підтримку власної обороноздатності. "Наші українські партнери мають розуміти це", - наголосив Косиняк-Камиш.

За його словами, рішення про передачу Україні МіГ-29, які зараз перебувають на озброєнні військово-повітряних сил Польщі, може бути ухвалене тільки після того, як військово-повітряні сили (ВПС) країни отримають нові бойові літаки. Йдеться, зокрема, про винищувачів F-35, які Польща замовила у США - їх поставлять не раніше 2026 року. Міністр оборони наголосив, що до цього МіГи, які є у Польщі, будуть потрібні для захисту її власного повітряного простору.

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Зеленський просив МіГ-29 у Польщі

27 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів би домогтися згоди Польщі на передачу Збройним силам України (ЗСУ) винищувачів радянських моделей. "Нам дуже потрібні ваші МІГи", - сказав він.

Зеленський також запропонував Польщі допомогти Україні захистити небо над її західними областями, збиваючи російські ракети та дрони під час великих повітряних атак. Останній такий масований удар Росія завдала в ніч на 26 серпня та вранці того ж дня, направивши на 15 областей країни понад 100 ракет і близько сотні ударних дронів. Внаслідок удару пошкоджені десятки об'єктів інфраструктури, є загиблі та поранені. Польща під час цієї атаки піднімала у повітря свої ВПС, а також зафіксувала падіння на свой території дрона.

На початку серпня стало відомо, що Україна одержала від західних партнерів перші 10 американських винищувачів F-16. Після масованого російського удару 27 серпня Зеленський заявив, що ЗСУ готуються застосувати ці винищувачі проти Росії.

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