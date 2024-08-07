Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї

Лише за два місяці Києву виділили ще 10,6 млрд євро. У чому Європа випереджає США? Хто зараз є лідером у наданні допомоги? Проєкт Ukraine Support Tracker має оновлені дані.

Міжнародна допомога Україні у її боротьбі проти агресії Росії за травень та червень цього року збільшилась на 10,6 млрд євро. Це підрахував Інститут світової економіки у Кілі (IfW). 6 серпня 2024 року дослідники IfW опублікували нове, вже 18-те, оновлення банку даних проєкту Ukraine Support Tracker. У його рамках група німецьких учених збирає та узагальнює інформацію про ту фінансову та матеріальну підтримку, яку від початку 2022 року надають Києву понад 40 країн світу та структури Європейського Союзу.

Найбільшу допомогу Україні надає Європа

У новій статистиці, в якій, як і раніше, усі валюти перераховуються в євро, враховані кошти, виділені чи анонсовані до 30 червня 2024 року. Збільшення допомоги Києву лише за два місяці на 10,6 мільярда євро, мабуть, значною мірою пов'язане з "самітом миру" по Україні, що відбувся в середині червня у Швейцарії, під час якого уряди низки країн, у тому числі США, Норвегії та Канади, оголосили про додаткові програми підтримки.

До кінця першої половини нинішнього року Європа передала Україні загалом 110,2 мільярда євро, підрахував колектив авторів Ukraine Support Tracker, до якого входять 13 фахівців. Під Європою в даному випадку розуміються як структури Євросоюзу, так і країни-члени ЄС, а також європейські держави, що не входять до нього - Великобританія, Ісландія, Норвегія і Швейцарія. Майже половина цієї суми, 51,5 млрд євро, пішла на військову допомогу.

Отже, якщо розглядати Європу як єдине ціле, то вона з великим відривом випереджає США за масштабами підтримки України, особливо якщо врахувати, що до виділених 110,2 млрд євро Ukraine Support Tracker додає ще 77 млрд євро анонсованої допомоги. Ці гроші внесені до конкретних програм і бюджетів ЄС та окремих європейських країн, але ще не виплачені.

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Військова допомога від США та європейців зрівнялася

Водночас США надали 75,1 млрд євро і анонсували 23,3 млрд євро. Якщо ж розглядати держави окремо, то тут Сполучені Штати вочевидь лідирують, значно випереджаючи як інші країни, так і Євросоюз як організацію.

Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро. Євросоюз своєю чергою військову допомогу Україні взагалі не надає, це роблять лише окремі члени ЄС. Брюссель надає Києву лише фінансову та гуманітарну підтримку. Вона становила, за даними IfW, 39,3 мільярда євро.

Зі статистики Ukraine Support Tracker випливає, що всі разом європейські країни надали Україні практично стільки ж військової допомоги (51,5 млрд євро), що і Сполучені Штати (51,6 млрд євро).

У списку найбільших країн-донорів України за США з великим відривом йдуть Німеччина (14,7 млрд євро), Великобританія (13,1 млрд євро), Японія (9,1 млрд євро) та Канада (7,2 млрд євро).

Данія віддає Україні два відсотки ВВП

Якщо взяти тільки військову допомогу, то слідом за США найбільше озброєнь - на 10,2 млрд євро - Україні надала Німеччина. За нею йде Великобританія (8,9 млрд євро). Четверте місце посідає така порівняно невелика країна, як Данія, котра забезпечила українську армію зброєю на 6,4 млрд євро, свідчить статистика IfW.

Це, мабуть, значною мірою пояснюється постачанням в Україну винищувачів F-16, хоча на сайті інституту вони поки що не згадуються. Але там вказані великі партії танків, БМП і гаубиць, що надійшли з Данії.

У результаті саме Данія, згідно з оновленим банком даних Ukraine Support Tracker, є зараз тією державою, яка найбільше допомагає народу та армії Україні, якщо зіставити виділені кошти з валовим внутрішнім продуктом країни. У Данії допомога Києву сягнула 1,8% ВВП.

В Естонії цей показник становить 1,7%, у Литві та Латвії 1,4%, у Фінляндії 0,9%, у Швеції 0,8%, у Польщі 0,7%. При цьому практично всі ці країни надають додатково 0,2% ВВП на допомогу Україні через загальні програми ЄС. Тож у сумі Данія витрачає на підтримку України 2% ВВП. Для порівняння: у Німеччині це 0,6% ВВП (0,4% плюс 0,2%), у США - 0,3%.

У липні тривали оголошення про нові пакети допомоги Україні

Зазначимо, що у липні оголошення про надання допомоги Україні тривали. Так, 29 липня міністерство оборони США повідомило про два нові пакети на 1,7 млрд доларів. У перший, обсягом 200 мільйонів доларів, входять кошти на ППО, боєприпаси до систем HIMARS, мінометні снаряди та протитанкові ракети Javelin. Озброєння в рамках цього пакета буде відправлено в Україну безпосередньо зі складів американської армії. Другий пакет, обсягом 1,5 млрд доларів, передбачає розміщення замовлень на оборонних підприємствах для виробництва необхідних Україні видів озброєнь.

А 17 липня Японія оголосила про виділення Україні кредиту у розмірі 3,3 млрд доларів за рахунок конфіскованих відсотків від активів Росії, заморожених після повномасштабного російського вторгнення.

Що ж до тих 4,2 млрд євро, про виділення яких країни Євросоюзу домовилися 24 липня, то у статистиці IfW вони, швидше за все, вже відображені, але поки що, до наступного оновлення банку даних Ukraine Support Tracker, перебувають у графі анонсованих коштів, адже це - гроші з узгодженої ще торік програми допомоги Україні обсягом 50 млрд євро, розрахованої на чотири роки.