  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ЕкономікаУкраїна

Країни ЄС не фінансуватимуть напряму кредит Україні - Мелоні

Валерій Сааков
15 червня 2024 р.

Джорджа Мелоні дала зрозуміти, що внесок Євросоюзу полягає у забезпеченні гарантійного механізму для погашення кредиту. За її словами, позику нададуть США, Канада, Великобританія і, ймовірно, Японія.

https://p.dw.com/p/4h5TL
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на саміті G7 в Італії
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час пресконференції на саміті G7 в ІталіїФото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Країни Європейського Союзу поки що не братимуть безпосередньої участі у фінансуванні кредиту Україні обсягом близько 50 мільярдів доларів, який країни Великої сімки (G7) планують покривати доходами від заморожених російських активів. Таку заяву зробила в суботу, 15 червня, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час пресконференції на саміті G7 в Італії.

"Позика в розмірі близько 50 мільярдів вже оголошена (і буде) надана Сполученими Штатами, а також Канадою, Великобританією і, ймовірно, Японією в межах її конституційних обмежень", - зазначила Мелоні, яку цитує агенція Reuters. "Наразі європейські країни не залучені до цієї позики, також з огляду на той факт, що всі активи мобілізовані в Європі", - додала керівниця італійського уряду, яка приймає саміт лідерів G7.

Як дала зрозуміти Мелоні, внесок Євросоюзу полягає у забезпеченні гарантійного механізму для погашення кредиту. Раніше цього тижня представники ЄС повідомили агентству Reuters, що Євросоюз, до якого входять і три члени Великої сімки - Франція, Німеччина та Італія, - зможе надати близько половини суми кредиту, що явно суперечить нинішнім словам Мелоні, коментує Reuters. Про ймовірність участі Євросоюзу в виділенні грошей на цей кредит заявляла й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Мелоні також сказала, що її не турбує перспектива розморожування російських активів до погашення кредиту, оскільки це може статися лише в результаті мирних переговорів, які включатимуть зобов'язання щодо відбудови України.

Сотні мільярдів заморожених активів у ЄС

Нині близько 260 мільярдів євро (або 278 мільярдів доларів у перерахунку. - Ред.) російських активів, як-от резерви Центробанку РФ, були заморожені в межах санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну в лютому 2022 року. Водночас близько 190 мільярдів євро з цих активів зберігаються в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів, що робить ЄС ключовим гравцем у будь-якому питанні використання цих активів. Сполучені Штати зберігають близько п'яти мільярдів доларів таких активів, уточнює Reuters.

Санкції проти РФ: чому економіка Росії продовжує рости

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Німецька преса

Німецька преса про G7: Тепер Путін сам оплатить зброю, яка його зупинить

Німецька преса про G7: Тепер Путін сам оплатить зброю, яка його зупинить

Німецькі центральні та регіональні видання коментують основні результати саміту G7 в Італії щодо підтримки України. Найцікавіші думки - в огляді преси від DW.
Політика14 червня 2024 р.
Джорджа Мелоні, Урсула фон дер Ляєн і Олаф Шольц на саміті G7 в Італії

Шольц: Угода про 50 млрд для України - чіткий сигнал РФ

Шольц: Угода про 50 млрд для України - чіткий сигнал РФ

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав історичним кроком домовленість країн G7 про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні, яка фінансуватиметься за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Політика13 червня 2024 р.
Глави держав та урядів G7 на саміті в Італії, 13 червня 2024 року

До кінця 2024 року Україна таки отримає 50 млрд доларів від країн G7

До кінця 2024 року Україна таки отримає 50 млрд доларів від країн G7

Країни G7 досягли угоди про виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту. Виплачувати його планується за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів.
Економіка13 червня 2024 р.