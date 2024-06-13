Фон дер Ляєн: Усі країни G7 фінансуватимуть кредит Україні

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) пояснила окремі деталі щодо виділення Україні кредитної допомоги в розмірі 50 мільярдів доларів, який планують покривати з доходів від заморожених російських активів. Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила в четвер, 13 червня, на полях саміту глав держав та урядів Великої сімки (G7) в Італії.

За словами очільниці Єврокомісії, свій внесок у цю позику зроблять усі країни сімки найрозвинутіших демократій. "Всі країни G7 роблять внесок у цей кредит", - повідомила фон дер Ляєн журналістам, цитує агенція Reuters. "Зараз міністри фінансів опрацьовують деталі - приміром, питання необхідного страхувального плану, - і прояснять це якомога швидше", - пояснила вона.

ЄС може надати близько половини суми - Reuters

Водночас неназваний високопоставлений єврофункціонер розповів Reuters, що Європейський Союз може надати близько половини кредитного пакета на суму 50 мільярдів доларів. Утім, за словами посадовця, який говорив на умовах анонімності, остаточні цифри ще мають бути узгоджені.

Нагадаємо, раніше цього дня повідомлялося про рішення глав держав та урядів Великої сімки виділити Україні фіндопомогу в розмірі 50 млрд доларів у формі кредиту, повернення якого фінансуватиметься з доходів від заморожених у ЄС російських активів. Частину внеску у кредит зроблять і США.