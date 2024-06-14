Німецька преса про G7: РФ оплатить зброю, що її ж зупинить

Газета Volksstimme з Магдебурга вважає, що президент України Володимир Зеленський має всі підстави бути задоволеним рішенням саміту G7 про кредит на 50 мільярдів доларів США, який фінансуватиметься за рахунок відсотків із заморожених російських активів. "Це справжнє фінансове благословення, яке дається лише раз. Але ще важливішим є досягнення миру на сході Європи. Віконцем для цього є та привідкрита крихітна щілина, якою стане мирна конференція в Швейцарії або деякі сигнали з Москви. Тлом слугує те, що фронт за дев'ять місяців практично не зазнав змін. Спливає проміжок часу для досягнення можливого справедливого рішення: Дональд Трамп як президент США просуватиме свої мирні рішення без особливої уваги до (думки - Ред.) України", - застерігає Volksstimme.

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung у свою чергу розмірковує над тим, як рішення G7 сприймуть потенційні глобальні інвестори. "Той факт, що Захід зараз хоче отримати доступ до "приватних активів Путіна", як це називає американська міністерка фінансів, щоб підтримати Україну, якщо говорити буквально, не є коректним. Це заморожені гроші російського Центробанку, які переважно знаходяться на іноземних рахунках у Європі. Використання надходжень від цих депозитів для позики Україні виглядає цілком справедливим, враховуючи величезні збитки, яких Росія завдає країні, в яку вона вторглася. Але для європейського фінансового центру це неоднозначний сигнал, який може відлякати частину інвесторів", - попереджає FAZ.

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Про ще один "значущий ефект"

Тему продовжує Südkurier з Констанцу. "Проценти від заморожених російських активів у Росії мають фінансувати зброю для України. Якби тема не була аж такою смертельно серйозною, можна було б сказати, що це прекрасна ідея. Полководець Володимир Путін сам же оплачує зброю, яка має зупинити просування його ж військ. У цьому плані є ще один, не менш значущий ефект. Він націлений на Дональда Трампа, у якого є шанс знову стати президентом США, і який хотів би припинити постачання зброї Україні. Якщо Київ отримає цей мільярдний кредит, то зможе закуповувати зброю там, де забажає. Майбутнє військових закупівель було б захищеним від Трампа. Але заковика тут у тому, що танки чи гармати на прилавку не лежать, спочатку їх ще треба виготовити. А на це потрібен час", - нагадує Südkurier.

Берлінська Tagesspiegel вважає, що зайве говорити про якісь тверді гарантії від мінливих настроїв Трампа і пояснює: "Те, що військова та матеріально-технічна підтримка України буде забезпечена в довгостроковій перспективі, навіть якщо Дональд Трамп переможе на виборах, є окозамилюванням. Армія США не тільки координує допомогу, Вашингтон також є найбільшим постачальником зброї для української армії. Якби ймовірний президент Трамп різко скоротив підтримку танками, ракетами та боєприпасами, вступити довелося б європейцям. Однак навряд чи це вдасться", - скептично коментує Tagesspiegel.

Щодо координації західної підтримки Києву, то мюнхенська Süddeutsche Zeitung вітає те, що роль НАТО у цьому процесі постійно зростає. Дозволити саме НАТО, а не армії США координувати підтримку України, - це правильний крок, який зміцнюватиме і сам альянс, пише газета. Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зараз працює над створенням місії для координації постачання військової допомоги Україні, а також довгострокового фонду підтримки обороноздатності України. Досі координацією поставок озброєнь займалися США в так званому форматі "Рамштайн". "Ініціатива Столтенберга щодо посилення підтримки України, особливо за лінією НАТО, є правильним способом боротьби з постійними погрозами з боку Москви. Будь-яке посилення та залучення НАТО до підтримки України зрештою також сприяє посиленню ефекту стримування, що його має оборонний альянс. Незважаючи на всі фантазії про війну проти Заходу, які поширює російська пропаганда, напад на територію альянсу все одно буде величезним ризиком для Москви. Чим конкретніші завдання бере на себе НАТО, особливо у Східній Європі, тим менша ймовірність того, що якоїсь миті Росії прийде в голову ідея перевірити, наскільки надійною є підтримка членів", - пише Süddeutsche Zeitung.

Газета Kieler Nachrichten натомість високо оцінює результати зустрічі в Італії. "У цій фазі війни, де Україна веде оборону, зобов'язання найбільших індустріальних країн G7 щодо нових кредитів багатого варті. Вони (кредити. - Ред.) не зможуть самостійно переломити хід війни, але є сигналом того, що альянс демократичних держав стоїть на тому, що знову і знову повторює канцлер Німеччини Шольц: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно. Це важливий сигнал після кампанії виборів до Європарламенту, в якій сильно відчувалося прагнення до миру на континенті, а проросійські популісти змогли набрати очок в багатьох країнах. 50 мільярдів євро - це великі гроші, і вони допоможуть Україні закупити озброєння та відновити інфраструктуру. Однак кредити - це лише ще один крок на шляху Заходу не дати Росії виграти цю війну", - підсумовує Kieler Nachrichten.