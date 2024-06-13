Шольц: Угода про 50 млрд для України - чіткий сигнал РФ

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав історичним кроком домовленість країн G7 про виділення 50 мільярдів доларів допомоги Україні, яка фінансуватиметься за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) прокоментував рішення країн Великої сімки (G7) надати додаткову фінансову підтримку Україні в формі позики у розмірі 50 мільярдів доларів, який планують покривати з доходів від заморожених російських активів. Відповідну заяву Шольц зробив у четвер, 13 червня, на полях саміту лідерів G7 в Італії.

Виступаючи перед журналістами, Шольц зазначив, що президент Росії Володимир Путін помилявся, очікуючи, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться. "Це дуже чітке зобов'язання, яке має надихнути українців робити все необхідне для захисту своєї незалежності й суверенітету", - сказав Шольц. "І це також чіткий сигнал російському президенту, що він не може просто відсиджуватися і сподіватися, що фіскальні проблеми в країні, яка підтримує Україну, одного дня дозволять йому перемогти в цій війні", - додав Шольц, якого цитує Reuters.

Коментуючи сам план країн-членів G7 надати Україні позику, яка покриватиметься з прибутків, котрі надходитимуть від заморожених російських активів, Шольц зазначив: "Це дуже історичний крок, який ми робимо сьогодні".

Мелоні підтвердила виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту

Водночас прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтвердила попередні повідомлення в ЗМІ, що країни G7 домовилися про виділення такого фінансування Україні. "Я підтверджую, що ми досягли політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні у розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року", - сказала прем'єрка Італії, яка цього року приймає саміт G7, цитує агенція AFP.

Раніше цього дня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що всі країни Великої сімки долучаться до фінансування 50-мільярдної позики Україні.