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ЕкономікаУкраїна

Заморожені активи РФ: Японія передасть Україні $3,3 млрд

Ольга Журавльова
17 липня 2024 р.

G7 визначила, яким буде внесок країн-членів у 50-мільярдну допомогу Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент України Володимир Зеленський під час саміту G7
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент України Володимир Зеленський Фото: www.president.gov.ua

Японія виділить Україні 3,3 мільярда доларів у рамках 50-мільярдної допомоги, узгодженої Групою семи (G7), повідомило в середу, 17 липня, японське інформаційне агентство Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела.

Згідно з досягнутою домовленістю, США та Європейський Союз нададуть Україні по 20 мільярдів доларів, а Японія, Великобританія та Канада - ще загалом 10 мільярдів доларів. Франція, Німеччина та Італія поки що навряд чи братимуть участь окремо, оскільки ЄС уже має подібний план підтримки, повідомили співрозмовники агенції.

Очікується, що цей план буде офіційно схвалений на полях конференції міністрів фінансів країн G20 у Бразилії в липні.

50 млрд доларів Україні від G7 за рахунок прибутку від активів РФ

У рамках санкцій проти РФ за її війну проти України по всьому світу заморожені близько 260 мільярдів євро російських активів, з яких приблизно 210 млрд - в ЄС. Ці кошти приносять від 2,5 до 3,5 млрд прибутку на рік, який, за оцінками Брюсселя, юридично Росії не належить. 

На червневому саміті лідери G7 домовились знайти спосіб виплатити Україні 50 млрд доларів кредиту, який вона погасить завдяки коштам, наданим ЄС з відсотків, нарахованих на заблоковані активи Росії.

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