США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 мільйонів доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Як передає "Голос Америки", про це у понеділок, 29 липня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Зазначається, що у новий пакет військової допомоги увійдуть засоби протиповітряної оборони (ППО), боєприпаси для реактивних ракетних систем HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

У міністерстві оборони США також заявили про виділення довгострокової підтримки через фонд Ініціативи сприяння безпеці Українина суму 1,5 мільярда доларів для посилення засобів ППО, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

Нагадаємо, днями агентство Reuters повідомило про те, що Пентагон виявив помилки у своїх розрахунках боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправленого в Україну, що дає можливість надіслати Києву додаткову зброю на два мільярди доларів.

На початку липня міноборони США оголосило виділення Україні пакета військової допомоги на загальну суму понад 2,3 мільярда доларів.