Блінкен застеріг Китай від підтримки російської оборонки

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї попередив, що США "вживатимуть відповідних заходів", якщо Пекін не припинить підтримку оборонного комплексу РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї вкотре висловив серйозну сторбованість щодо підтримки, яку КНР надає оборонно-промисловій базі Росії. Він також "чітко дав зрозуміти, що якщо КНР не робитиме нічого для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати і надалі вживатимуть відповідних заходів для цього". Про це у суботу, 27 липня, заявив речник Держдепу Метью Міллер, слова якого наводяться на сайті відомства.

Ентоні Блінкен і Ван Ї зустрілися у Лаосі на полях міністерських зустрічей Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN). Там, за словами Міллера, вони провели "відкриті та продуктивні" дискусії щодо ключових двосторонніх, регіональних та глобальних питань.

Блінкен наголосив на важливості і далі використовувати дипломатію для управління конкуренцією, обговорення розбіжностей та досягнення прогресу у сферах співпраці, які мають значення для американського народу та для світу.

Водночас він дав зрозуміти Ван Ї, що США і партнери просуватимуть своє бачення вільної та відкритої Індо-Тихоокеанської зони та наголосив на важливості збереження миру та стабільності в районі Тайванської протоки. Серед іншого, він також висловив занепокоєння щодо приводу дестабілізуючих дій КНР у Південно-Китайському морі, повідомив Міллер.

Днями з Ван Ї зустрічався Кулеба

Нагадаємо 24 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ході візиту у Китай зустрівся з Ван Ї . Головною темою переговорів став пошук шляхів припиненняросійської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.

У МЗС України тоді повідомили, що Кулеба довів Ван Ї "послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки цього візиту, заявив, що Україна отримала підтвердження, що Китай не постачатиме зброю Росії.