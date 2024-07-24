Зеленський: Підтверджено, що КНР не постачатиме зброю РФ

Президент України Зеленський прокоментував підсумки візиту очільника українського МЗС Кулеби у Китай. За його словами, Піднебесна також сигналізувала, що підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Україна отримала від Китаю підтвердження того, що Пекін не постачатиме зброю Росії. Про це повідомив у вівторок, 24 липня, президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у КНР.

"Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. А також було підтверджено й те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, - що Китай не постачатиме зброю Росії. На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну", - сказав Зеленський у традиційному відеозверненні у серезу, 24 липня.

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Водночас він наголосив, що візит в Китай українського посадовця на такому рівні відбувся уперше за багато років, "і це добре".

Кулеба: Україна готова до переговорів з РФ "на певному етапі"

В ході візиту в Гуанчжоу Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ КНР Ван Ї. Головною темою переговорів дипломатів став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру, повідомляє пресслужба МЗС України. "Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою", - зазначив Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою, цитує пресслужба відомства.

У відомстві наголошують, що Кулеба довів Ван Ї "послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається".

У контексті перспектив розвитку двосторонніх відносин Кулеба закликав Китай вести переговори "крізь призму майбутнього членства України в ЄС та відносин Китаю з Європою".

Раніше речниця китайського МЗС Мао Нін за підсумками переговорів міністрів вкотре зазначила, що "КНР прихильна до політичного розв'язання кризи". "Хоча умови і час ще не дозріли, ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру, та готові продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та відновленні мирних переговорів", - цитує її AFP.

Товари подвійного призначення для РФ

Нагадаємо, раніше цього місяця тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер заявила під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні, що Росія імпортувала з Китаю близько 73 відсотків товарів подвійного призначення та 90 відсотків усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки.

Зокрема, РФ активно імпортувала з Піднебесної нітроцелюлозу, яка застосовується у виробництва пороху. А також РФ отримувала з КНР верстати і оптику, які потрібні для виробництва безпілотників, ракет та снарядів.

Також ЗМІ писали про співпрацю підприємств російського й китайського ВПК, зокрема в розробці китайських ударних БпЛА для РФ.