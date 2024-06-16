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ПолітикаУкраїна

Зеленський: Попри зв’язки з РФ, Китай не є ворогом України

Валерій Сааков
16 червня 2024 р.

Пекін міг би допомоги з розробкою мирних пропозицій для завершення війни, переконаний Зеленський. Він наголосив, що Україна ніколи не стверджувала, що Китай є її ворогом.

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Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками "саміту миру"
Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками "саміту миру"Фото: Sean Kilpatrick/Zumapress/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Китай потрібно долучити до мирного процесу задля завершення війни Росії проти України. Відповідну заяву Зеленський зробив у неділю, 16 червня, під час пресконференції після завершення "саміту миру" в Швейцарії.

Зеленський, зокрема, наголосив, що один із успіхів "саміту миру" полягає у тому, що незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України визнали абсолютно всі учасники, тобто більшість світу. "Як тільки Бразилія й Китай доєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх тут - цивілізовані країни - об’єднали, ми будемо раді чути їхні думки, іноді навіть якщо вони не співпадають з більшістю світу. Це нормально - чути, об’єднувати зусилля щодо закінчення війни", - заявив Зеленський.

Згодом у відповідь на запитання китайського журналіста про те, яке ставлення сформувалося у України до його країни і те, яку роль вона відіграє, Зеленський заявив: "Ми поважаємо Китай і завжди поважили територіальну цілість і суверенітет вашої держави, і все що ми хочемо, щоб Китай теж поважав територіальну цілісність України й наш суверенітет".

Зеленський: Україна ніколи не казала, що Китай - наш ворог

"Китай - дуже серйозна держава, серйозна економіка, яка має політичний і економічний вплив на Росію - реально має вплив. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти, і тому дуже хотів би, що ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції (китайської сторони. - Ред.) просто через медіа - це неправильно", - заявив Зеленський. Президент України наголосив, що йдеться про закінчення війни, яка призвела до тисяч жертв, захоплення територій і значні руйнування. Водночас він наголосив: кожна країна і кожен лідер має право на власну позицію, "не ламаючи іншу".

"Що стосується Китаю, Україна ніколи не казала, що Китай - наш ворог. (…) Я завжди говорю, що в України ворог один - Путін, бо саме він напав на Україну... Я хотів би, щоб Китай був другом для України. Китай з Україною були серйозними економічними партнерами", - додав Зеленський. Водночас він пояснив, що саме через те, що російські війська заблокували Чорне море, і це призвело до зменшення товарообігу між КНР і Китаю.

Раніше під час пресконференції український лідер закликав також усі країни, котрі взяли участь у цьогорічному саміті в Швейцарії, поставити свій підпис під заключною декларацією. Наразі її  підтримали 80 країн і чотири організації.

Так само Зеленський озвучив передумови для проведення другого подібного заходу.

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