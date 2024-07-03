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КонфліктиРосійська Федерація

Китай розробляє для Росії копію Shahed - Bloomberg

Анастасія Шепелева | Валерій Сааков
3 липня 2024 р.

Bloomberg натякнув, що може йтися про безпілотник Sunflower 200. Як пише видання, КНР зважує, чи надсилати РФ повністю збудовані БпЛА, а поки що передає комплекти, які можна переобладнати в ударні дрони.

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Іранський дрон-камікадзе Shahed-136
Іранський "шахед"Фото: Middle East Images/picture alliance

Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник (БпЛА), схожий на іранський Shahed 136/131, пише агенція Bloomberg із посиланням на джерела серед європейських чиновників.

За їхніми даними, компанії обох країн вели переговори про співпрацю у 2023 році, а цього року "почали розробку та тестування версії для підготовки до відправлення в Росію". 

Співрозмовники видання не назвали тип розроблюваного безпілотника, водночас Bloomberg згадує повідомлення китайських оборонних сайтів і ЗМІ, що КНР розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який описується як схожий зовні на іранський дрон Shahed-136.

У квітні в мережу потрапили документи щодо планів Росії з розширення локалізації виробництва дронів-камікадзе (у РФ вони мають назву "Герань-2". - Ред.), отримані українськими хакерами. Згідно з оприлюдненими даними, вже тоді було відомо про наміри Росії тісно співпрацювати з китайськими компаніями з метою розробки на базі іранських дронів лінійки ударних БпЛА для фронту, котрі могли б виконувати приблизно ті ж завдання, що й російські дрони-камікадзе типу "Ланцет" або Zala.

Китай не надсилає РФ дрони, але дає комплектуючі

Як вказав один зі співрозмовників, за даними США, Китай зважує, чи надсилати Росії повністю збудовані безпілотники, а поки що передає комплекти, які можна переобладнати в ударні дрони.

Він зауважив, що США поки не вважають, що Китай надає РФ летальну допомогу, хоча інші країни можуть вважати інакше. Двоє співрозмовників зазначили, що надання Росії ударних дронів перетне межу. 

Китай позиціонує себе як нейтральну країну щодо війни РФ проти України та запевняє, що не надає зброю сторонам "конфлікту" й суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

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