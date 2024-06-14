Зеленський: Сі Цзіньпін дав слово не озброювати Росію

Якщо лідер Китаю - поважна людина, то він дотримається свого слова, заявив президент України.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи чутки щодо нібито надання Китаєм зброї Росії для війни проти України, зазначив, що лідер КНР Сі Цзіньпін особисто обіцяв йому цього не робити, і якщо він "поважна людина", то дотримається свого слова.

"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю (імовірно, йдеться про розмову в квітні 2023 року. - Ред.). Він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння Росії. Ми з вами побачимо, але він мені це сказав. Якщо він поважна людина, то він не буде цього робити, бо він дав мені слово", - сказав Зеленський на пресконференції з президентом США Джо Байденом ввечері 13 червня на полях саміту G7 в Італії.

Байден: Китай передає РФ не зброю, а технології

Своєю чергою Байден зауважив, що Китай не надає Росії зброю, але може передавати технології, що використовуються для виготовлення озброєнь.

"Це було б допомогою Росії", - зазначив він.

Читайте також: Зеленський: Китай прагне, щоб інші країни не їхали на "саміт миру"