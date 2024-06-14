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Зеленський: Сі Цзіньпін дав слово не озброювати Росію

Анастасія Шепелева
14 червня 2024 р.

Якщо лідер Китаю - поважна людина, то він дотримається свого слова, заявив президент України.

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Президент України Володимир Зеленський
ЗеленськийФото: Axel Schmidt/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи чутки щодо нібито надання Китаєм зброї Росії для війни проти України, зазначив, що лідер КНР Сі Цзіньпін особисто обіцяв йому цього не робити, і якщо він "поважна людина", то дотримається свого слова. 

"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю (імовірно, йдеться про розмову в квітні 2023 року. - Ред.). Він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння Росії. Ми з вами побачимо, але він мені це сказав. Якщо він поважна людина, то він не буде цього робити, бо він дав мені слово", - сказав Зеленський на пресконференції з президентом США Джо Байденом ввечері 13 червня на полях саміту G7 в Італії.

Байден: Китай передає РФ не зброю, а технології

Своєю чергою Байден зауважив, що Китай не надає Росії зброю, але може передавати технології, що використовуються для виготовлення озброєнь. 

"Це було б допомогою Росії", - зазначив він.

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