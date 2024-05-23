США про заяву Шаппса: Даних про надання Китаєм зброї РФ нема

Сполучені Штати наразі не мають даних, які б підтверджували заяву міністра оборони Британії Гранта Шаппса про надання Китаєм летальної зброї Росії, кажуть у Білому домі.

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім не володіє інформацією щодо постачань чи намірів постачань Китаєм летальної зброї Росії для використання у війні проти України.

Таким чином він прокоментував слова міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса, який напередодні заявив, що американська і британська військова розвідки мають докази, що "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію, і далі - в Україну".

"Я з нетерпінням чекаю на розмову з Великобританією, щоб переконатися, що ми маємо спільну операційну картину. У нас вже була розмова (з цього приводу. - Ред.), тоді наші оцінки збігалися. Отже, я просто хочу краще зрозуміти, чого саме стосувався цей коментар", - зазначив Салліван на брифінгу 22 травня.

Він нагадав, що США попереджали про небезпеку підтримки Китаєм Росії летальними озброєннями ще з 2022 року, але досі не бачили підтверджень таких дій.

Водночас він наголосив, що США бачать інші ознаки військової підтримки - "не безпосередньо наданням зброї, а наданням ресурсів для оборонно-промислової бази Росії". "Це відбувається. Це те, що нас хвилює", - зауважив Салліван. За його словами, США в координації з союзниками "вжили заходів, щоб впоратися з цим", і в подальшому можна очікувати додаткових дій у цьому напрямку.

Китай заперечував продаж РФ летальної зброї

Китай поки не коментував заяву британського міністра. Раніше офіційний Пекін неодноразово заперечував постачання зброї Росії.

У 2023 році головний дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн заявив, що Китай постачає Росії товари, що можуть використовуватися у військових цілях. Йдеться про технології подвійного призначення та нелетальну допомогу на кшталт шоломів і бронежилетів. Також державний секретар США Ентоні Блінкен висловлював занепокоєння, що китайські фірми можуть надавати технології, які Росія може використовувати у війні проти України.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Китай висловлює "підтримку суверенітету та територіальній цілісності" України, але не засуджує публічно російське вторгнення. Під час останнього візиту президента РФ Володимира Путіна до Пекіна лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що необхідно поважати "раціональні занепокоєння" країн у галузі безпеки. Це можна розцінювати як підтримку позиції РФ, яка "обґрунтовує" своє вторгнення в Україну в тому числі "занепокоєннями" щодо розширення НАТО.