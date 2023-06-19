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КонфліктиСполучені Штати Америки

Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві

Ігор Бурдига
33 хв. тому

Ентоні Блінкен став найвищим посадовцем США, який відвідав Китай за останні п'ять років. Його прийняв Сі Цзіньпін. Вони домовились стабілізувати суперництво, але не оголосили жодного суттєвого дипломатичного прориву.

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Зустріч Ентоні Блінкена та Сі Цзінпіна стала фіналом дводенних перемовин у Пекіні.
Зустріч Ентоні Блінкена та Сі Цзінпіна стала фіналом дводенних перемовин у Пекіні.Фото: Li Xueren/Xinhua/IMAGO

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін прийняв державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена у Пекіні в понеділок, 19 червня. Їхня 30-хвилинна зустріч, якою завершився дводенний візит Блінкена до Китаю, не була заздалегідь анонсована. Агентство dpa зазначає, що вона незвична в плані дипломатичного протоколу та може розцінюватися як особливий жест щодо США.

Блінкен став найвищим американським посадовцем, який відвідав Пекін, за останні п'ять років, коли між двома найбільшими економіками світу спостерігається серйозне загострення відносин.

За результатами переговорів високопосадовці домовились спробувати стабілізувати своє суперництво, щоб уникнути конфлікту, але не оголосили жодних конкретних дипломатичних проривів.

Зокрема, Сі привітав прогрес у відносинах двох країн, однак так і не пояснив його деталей, зазначивши, що разом вони "зможуть подолати різні труднощі". Він також закликав США не "чіпати законні права та інтереси Китаю", що на думку Reuters є черговим сигналом щодо невтручання США у конфлікт навколо Тайваню.

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Китай обіцяє США не постачати зброю Росії

Блінкен за підсумками візиту сказав журналістам: "Ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати смертоносну допомогу Росії для використання в Україні".

"Ми не бачили жодних доказів, які б це заперечували. Проте ми постійно занепокоєні китайськими фірмами, які можуть надавати технології, які Росія може використовувати для просування своєї агресії в Україні", цитує його агенція AFP.

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У міністерстві закордонних справ Китаю після переговорів повідомили, що міністр Цінь Ган відвідає США після того, як отримає запрошення від Блінкена. Держсекретар натомість висловив сподівання щодо можливого саміту між Сі та президентом США Джо Байденом пізніше цього року.

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