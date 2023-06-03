Глава Пентагону застеріг Китай від війни проти Тайваню

Міністр оборони США Ллойд Остін застеріг Китай від воєнних дій проти Тайваню. "Конфлікт у Тайванській протоці матиме катастрофічні наслідки", - заявив очільник Пентагону в суботу, 3 червня, на безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

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Воєнна ескалація конфлікту Китаю і Тайваню вплине на світову економіку "в такий спосіб, як ми не можемо собі уявити", впевнений Остін. США відкидають "односторонню зміну статусу-кво", зауважив він. При цьому, з точки зору глави Пентагона, такий конфлікт не є неминучим у найближчій перспективі. Вашингтон сповнений рішучості захищати мир і безпеку в Тайванській протоці, оскільки це - важливий маршрут для світового судноплавства, додав американський міністр.

Глава Пентагону стурбований відсутністю діалогу з китайською стороною

Остін також висловив стурбованість у зв'язку з нестачею комунікації між США і Китаєм на тлі вкрай серйозного охолодження відносин. Відкриті комунікаційні канали особливо важливі для військових і політиків у сфері оборони, пояснив він і підкреслив, що зараз саме час почати діалог. Говорячи про коротку зустріч із новим міністром оборони Китаю Лі Шанфу напередодні ввечері, Остін зазначив, що "сердечне рукостискання за вечерею не замінить дискусії про факти".

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Перед початком конференції в Сінгапурі Лі Шанфу вкотре пригрозив завоювати Тайвань. Він також відмовився проводити зустріч з Остіном на цьому форумі.

Китай не визнає незалежність Тайваню

Керівництво КНР вважає Тайвань частиною своєї країни і ставиться до острова як до бунтівної провінції, що відкололася 1949 року. Компартія Китаю і голова КНР Сі Цзіньпін оголосили "об'єднання з Тайванем" своєю "історичною місією", яку вони мають намір виконати - за необхідності - із застосуванням військової сили.

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У березні Тайвань, попри протести Пекіна, відвідала міністерка освіти ФРН Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger). Вона підписала угоду про науку і технології з Тайванем. Поїздка стала першим візитом до Тайваню члена уряду Німеччини за останні 26 років.

У 2022 році Тайвань також відвідала голова Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та делегація американського Конгресу, що різко посилило напруженість у відносинах між Китаєм і США. Китай у відповідь провів військові маневри, на яких відпрацьовувалася морська і повітряна блокада Тайваню, а також захоплення цього острова.