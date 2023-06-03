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Пісторіус не вважає доцільною ізоляцію Китаю

Валерій Сааков
2 год. тому

Ізоляція Китаю - небажана на тлі високого ступеню взаємозалежності в різних сферах, наголосив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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Борис Пісторіус під час зустрічі з міністром оборони КНР у Сінгапурі
Борис Пісторіус під час зустрічі з міністром оборони КНР у СінгапуріФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) закликав активізувати зусилля з деескалації конфлікту навколо Тайваню. Про це німецький урядовець заявив у суботу, 3 червня, після зустрічі зі своїм китайським колегою Лі Шанфу на полях безпекової конференції у Сінгапурі, присвяченій питанням азійського регіону.

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"Нам не допоможе ізоляція Китаю", - заявив Пісторіус, якого цитує інформагенція dpa. На тлі цього німецький урядовець вказав на численні взаємозв'язки й глибоку взаємну залежність, якими не можна просто знехтувати. "Тож ми маємо мінімізувати наші ризики, нам слід зменшити наші залежності", - сказав Пісторіус.

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Крім того, очільник німецького оборонного відомства визнав, що на зустрічі з його китайським колегою панувала відкрита дискусія, позначена спільною метою збереження миру і подолання ліній конфлікту. Він вважає це "дуже, дуже важливим", додав Пісторіус. "Нам не принесе користі розрив зв'язків або ізоляція когось, - наголосив він. - Ось чому наша лінія в Індо-Тихоокеанському регіоні абсолютно чітка. Ніщо з того, що ми робимо тут, не спрямоване проти когось, а має чітку мету - мирний Індо-Тихоокеанський регіон, відкритий і безпечний для всіх".

Пекін знову погрожував анексією Тайваню

Напередодні конференції міністр оборони Китаю знову пригрозив завоювати Тайвань. Очікується, що він виступить з промовою на безпековому форумі в неділю, 4 червня. Китай вважає Тайвань частиною Китайської Народної Республіки (КНР).

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Утім, цей острів з 23-мільйонним населенням вже понад сім десятиліть має незалежний від Пекіна уряд і демократичну форму правління. Раніше в суботу міністр оборони США Ллойд Остін застеріг у Сінгапурі Китай від військових дій проти Тайваню. Перед цим Білий дім чітко дав зрозуміти Пекіну, що в разі військового конфлікту КНР проти Тайваню Вашингтон виступить на боці Тайбея.

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