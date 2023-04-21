Китай проігнорував запит ПВК "Вагнер" на зброю - FT
Олександра Іванова
2 год. тому
У Китаї не відповіли на запит російських "вагнерівців" про озброєння, наводить Financial Times дані зі "злитих" у мережу секретних даних розвідки США.
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Китай залишив без відповіді запит російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" щодо поставок зброї та боєприпасів, зроблений на початку року. Про це з посиланням на витоки секретних матеріалів розвідки США повідомило в четвер, 20 квітня, видання Financial Times (FT).
"Прямий запит "Вагнера" до Китаю вказує на впевненість, що Пекін буде відкритий для поставок озброєнь Москві та виходу за рамки нелетальної форми підтримки військової кампанії (Росії в Україні. - Ред.) китайськими підприємствами", - йдеться в публікації.
Згідно з доповіддю американської розвідки, станом на початок січня Китай "не направив ПВК "Вагнер" жодної зброї, навіть для випробувань, і не контактував із ПВК "Вагнер" щодо постачання озброєнь".
Як випливає з того ж таємного документа спецслужб, інші два близькі союзники Росії - Білорусь та Сирія - задовольнили запити Москви про продаж їй зброї.
Також у документі згадуються контакти ПВК "Вагнер" із Туреччиною щодо закупівлі зброї. "За оцінкою США, ПВК "Вагнер" направила в Анкару своїх співробітників, щоб організувати закупівлі безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, контрбатарейних систем і гаубичної артилерії. Їхні турецькі контакти повідомили ПВК "Вагнер", що не можуть експортувати деякі види запитаних озброєнь та устаткування - такі, як гаубиці, контрбатарейні системи і деякі види зброї для боротьби з безпілотниками", - пише FT.