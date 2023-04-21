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ПВК "Вагнер"
Фото: Siegra Asmoel/imageBROKER/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Китай проігнорував запит ПВК "Вагнер" на зброю - FT

Олександра Іванова
2 год. тому

У Китаї не відповіли на запит російських "вагнерівців" про озброєння, наводить Financial Times дані зі "злитих" у мережу секретних даних розвідки США.

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Китай залишив без відповіді запит російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" щодо поставок зброї та боєприпасів, зроблений на початку року. Про це з посиланням на витоки секретних матеріалів розвідки США повідомило в четвер, 20 квітня, видання Financial Times (FT).

"Прямий запит "Вагнера" до Китаю вказує на впевненість, що Пекін буде відкритий для поставок озброєнь Москві та виходу за рамки нелетальної форми підтримки військової кампанії (Росії в Україні. - Ред.) китайськими підприємствами", - йдеться в публікації.

Згідно з доповіддю американської розвідки, станом на початок січня Китай "не направив ПВК "Вагнер" жодної зброї, навіть для випробувань, і не контактував із ПВК "Вагнер" щодо постачання озброєнь".

Раніше Вашингтон заявляв, що Китай розглядає можливість постачання Росії летальної зброї, але наголошував, що доказів надання такої підтримки немає. Зі свого боку Пекін неодноразово заперечував плани поставок озброєнь Росії.

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Постачання Росії зброї Сирією та Білоруссю

Як випливає з того ж таємного документа спецслужб, інші два близькі союзники Росії - Білорусь та Сирія - задовольнили запити Москви про продаж їй зброї.

Також у документі згадуються контакти ПВК "Вагнер" із Туреччиною щодо закупівлі зброї. "За оцінкою США, ПВК "Вагнер" направила в Анкару своїх співробітників, щоб організувати закупівлі безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, контрбатарейних систем і гаубичної артилерії. Їхні турецькі контакти повідомили ПВК "Вагнер", що не можуть експортувати деякі види запитаних озброєнь та устаткування - такі, як гаубиці, контрбатарейні системи і деякі види зброї для боротьби з безпілотниками", - пише FT.

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