На Донбасі збили російський дрон китайського виробника - CNN

Збитий на Донбасі російський дрон виробника з Китаю виявився комерційним. Його можна купити в інтернеті за ціною до 15 тисяч доларів. Він був модернізований і озброєний. В ньому виявили тайванські й канадські технології.

Цими вихідними українські військові збили на сході країни російський дрон китайського виробництва. Про це повідомив у четвер, 16 березня, американський телеканал CNN, якому показали уламки безпілотника.

За його інформацією, в ніч з п'ятниці на суботу агенти Служби безпеки України на окупованій Росією території попередили, що звідти в напрямку української цілі запустили дрон. У відповідь на це підняли за тривогою військових розташованої поблизу Слов'янська Донецької області частини. Безпілотник виявили близько другої години ночі в суботу на дуже низькій висоті - досить близько, щоб його можна було збити зі стрілецької зброї. Його вдалося знищити з автомата АК-4.

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Комерційний дрон з Alibaba

Збитим дроном виявився Mugin-5 - комерційний безпілотник китайського виробника. Ці апарати відомі також як "дрони Alibaba", оскільки їх можна придбати за ціною до 15 тисяч доларів на китайських сайтах, включаючи інтернет-гіганта Alibaba.

Безпілотник був модернізований та озброєний. Боєприпас, завантажений на нього, швидше за все, був "осколково-фугасним" - "простим і не дуже аеродинамічним". Камероню дрон оснащений не був, тож не міг використовуватись для розвідки. Відставний британський офіцер, фахівець з боротьби з безпілотниками Кріс Лінкольн-Джонс сказав CNN, що використання такого дрона є ще одним доказом того, що "Росія не є військовою наддержавою, на яку очікував світ".

Міністерство оборони РФ не відповіло на запит телеканалу про коментар.

Водночас журналісти нагадують, що в січні російські окупанти також заявляли про збиття Mugin-5. Українські посадовці теж не коментували цю інформацію, але експерти вважають, що є докази використання подібних технологій обома сторонами.

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Канадські та тайванські компоненти

Виробник дрона Mugin Limited підтвердив CNN, що збитий українцями цими вихідними безпілотник був їхнім, назвавши цей інцидент "вкрай прикрим". "Ми не потураємо такому використанню. Ми робимо все можливе, щоб зупинити це", - заявив представник компанії. На початку березня на сайті Mugin була розміщена заява про засудження використання її продукції на війні. В компанії також додали, що з початком війни Росії проти України припинили продавати свою продукцію в обидві країни.

CNN також зв'язався з іншими компаніями, чиї електронні компоненти були знайдені в збитому безпілотнику. Серед них - тайванський виробник електронних пристроїв MKS. "Деякі виробники дронів можуть використовувати сервоприводи MKS у своїх готових продуктах для військового використання, ми не в захваті від цього, і це суперечить місії та баченню нашої компанії", - заявили там. На сайті фірми зазначено, що їхня продукція заборонена для будь-якого військового використання.

Датчик на модернізованій платі безпілотника був виготовлений компанією Novatel, що входить до складу канадської групи Hexagon, яка постачає продукцію для таких галузей як "сільське господарство, будівництво та автомобільна промисловість". "Для всієї продукції, що підлягає експортному контролю, ми запровадили широкі процеси контролю, щоби гарантувати, що вона надається відповідно до чинного експортного законодавства", - сказав представник компанії та додав, що в квітні 2022 року Hexagon заморозив усю ділову активність в Росії.

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