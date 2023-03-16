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ПолітикаУкраїна

Ізраїль схвалив продаж Україні систем протидії дронам - ЗМІ

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Ізраїльський уряд схвалив експортні ліцензії на можливий продаж Україні систем глушіння безпілотників, дізнався Axios.

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Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем глушіння безпілотників, що можуть допомогти Україні протистояти іранським дронам-камікадзе, які Росія використовує для ударів по українській цивільній інфраструктурі. Про це повідомило американське видання Axios у середу, 15 березня, з посиланням на трьох ізраїльських та українських чиновників.

Затвердження ліцензій відбулося в середині минулого місяця, про що міністр закордонних справ Елі Коен повідомив президентові України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва 15 лютого. Їх схвалили для двох ізраїльських компаній, які розробляють системи протидії безпілотникам - Elbit і Rafael.

Нещодавно Ізраїль відвідала делегація міністерства оборони України для презентації систем протидії дронам, але жодної угоди поки що не уклали.

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Ізраїль може продати зброю вперше від початку війни

Ізраїль вперше за більш ніж рік війни Росії проти України схвалив експортні ліцензії на можливий продаж зброї Україні.

Водночас ізраїльські високопосадовці розповіли Axios, що це не є зміною політики країни, оскільки системи мають оборонний характер - вони не є летальними. "Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, було бажання побачити, як оборонні системи працюють проти іранських безпілотників", - ідеться в статті.

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Не найкритичніша потреба України

Системи, які Ізраїль запропонував купити Україні, використовують засоби радіоелектронної боротьби для глушіння та збивання безпілотників. Вони мають радіус дії близько 40 кілометрів і можуть бути розміщені поблизу електростанцій або інших критично важливих об'єктів для захисту від атак дронів.

Видання зауважує, що українське міноборони зацікавлене в цих системах, але вони розглядаються як менш критичні, оскільки Україні вдається перехоплювати безпілотники в 75-90 відсотках випадків. "Що нам справді потрібно, так це система захисту від балістичних ракет", - сказав український чиновник.

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Axios: Ізраїль схвалив продаж Україні систем протидії дронам

www.axios.com
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