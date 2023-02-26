Глава ЦРУ підтвердив імовірність постачання КНР зброї для РФ

Китайське керівництво вивчає можливість надання Росії летальної допомоги, заявив очільник ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, адміністрація Байдена намагається цього не допустити.

Сполучені Штати Америки "впевнені", що Китай думає про постачання летальної зброї Росії для війни проти України, проте остаточне рішення ще не ухвалено. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс в інтерв'ю телеканалу CBS News, опублікованому у суботу, 25 лютого.

"Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання летальних озброєнь (Росії. - Ред.)", - сказав Бернс. За його словами, поки влада КНР не ухвалила це рішення і адміністрація президента США Джо Байдена намагається застерегти її від такого кроку, ділячись розвідданими ЦРУ.

"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже ухвалене, і не бачимо доказів фактичних поставок летальної зброї. Саме тому, я думаю, держсекретар Блінкен і президент вважають важливим чітко пояснити, якими будуть наслідки цього", - зазначив директор ЦРУ. Бернс додав, що з боку Пекіна постачання зброї Москві стало б "дуже ризиковою та немудрою ставкою".

На думку директора ЦРУ, лідер КНР Сі Цзіньпін особливо уважно стежить "за досвідом Володимира Путіна в Україні, за розвитком війни". "Думаю, що багато в чому він збентежений і протвережений від побаченого", - підсумував Бернс.

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КНР заперечує постачання зброї Росії для війни з Україною

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у програмі CBS Face the Nation, що Китай "розглядає можливість надання летальної підтримки" Росії для війни проти України. Він додав, що ця летальна підтримка може містити "все, від боєприпасів до самої зброї".

Міністерство закордонних справ Китаю назвало твердження очільника американської дипломатії "помилковою інформацією", заявивши, що саме Сполучені Штати, а не Китай, "постійно відправляють зброю на поле бою". Пекін не прийме "жодних вказівок США щодо китайсько-російських відносин", підкреслив представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

США відреагує у разі постачання КНР зброї РФ - Байден

Під час інтерв’ю ABC News 24 лютого Джо Байден пообіцяв дії, якими США відреагують на можливе постачання Китаєм зброї для РФ. "Я охарактеризую, якими вони будуть. Ми відреагуємо", - сказав він. При цьому президент США зазначив , що "не чекає" від Китаю подібної "ініціативи".

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