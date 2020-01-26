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Alibaba

Alibaba Group Holding Limited – китайський холдинг, який спеціалізується на онлайн-бізнесі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Alibaba".

Компанія Alibaba була заснована 1999 року учителем англійської мови Джеком Ма. Штаб-квартира компанії розташована в китайському місті Ханчжоу. Alibaba Group Holding Limited серед іншого належить також однойменна онлайн-платформа Alibaba.com, яка спеціалізується на онлайн-торгівлі B2B, а також онлайн-магазин та онлайн-аукціон Taobao. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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