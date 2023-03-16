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Дрони. Безпілотники. БПЛА. Американський безпілотний літальний апарат Reaper MQ-9
Американський дрон MQ-9 ReaperФото: Dylan Stewart/Image of Sport/Newscom/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

ABC News: РФ змогла дістати частку уламків збитого дрона США

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Неназваний американський чиновник повідомив ABC News, що росіянам, імовірно, вдалося дістати з дна Чорного моря частину уламків збитого безпілотника США.

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Російські військові, ймовірно, змогли дістати частину уламків американського безпілотника MQ-9 Reaper, що впав у Чорне море після збиття російським літаком, повідомив у четвер, 16 березня телеканал ABC News із посиланням на одного анонімного чиновника США.

Два джерела телекомпанії підтвердили, що в районі падіння безпілотника 15 березня були помічені російські кораблі. Якими саме частинами дрона могли заволодіти росіяни, канал не уточнює.

У Пентагоні сумнівалися в можливостях підйому уламків

15 березня міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з російським міністром Сергієм Шойгу щодо інциденту, який стався напередодні. На пресконференції за її підсумками він повідомив, що Пентагон працює над розсекреченням зображень перехоплення дрона російськими винищувачами Су-27.

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Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, який виступав перед журналістами разом із Остіном, зауважив, що перехоплення було навмисним, а от чи було навмисним зіткнення - ще належить з'ясувати. Раніше в інтерв'ю АВС він сказав, що зіткнення поки що більше схоже на "дурний" крок, "нерозважливу поведінку російського пілота".

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Міллі також засумнівався в тому, що російські військові зуміють підняти уламки дрона з дна Чорного моря. За його словами, безпілотник лежить на глибині близько 1,2-1,5 кілометра і його підйом буде "дуже складним". Також він запевнив, що США вже вжили заходів для захисту від втрати конфіденційної розвідувальної інформації, якщо російські військові все ж таки зможуть підняти Reaper з дня моря.

У ФСБ наголошували на важливості цих уламків

У свою чергу директор Федеральної служби безпеки РФ Микола Патрушев заявив напередодні в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Россия-1": "Я не знаю, чи вдасться нам його підняти, чи ні, але це необхідно зробити. І ми обов'язково будемо над цим працювати".

Офіційно інформація про те, що росіянам вдалося дістати уламки дрона не підтверджена.

Дрон США у Чорному морі: непрофесійність РФ чи провокація?

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Дрони. Безпілотники. БПЛА. Американський безпілотний літальний апарат Reaper MQ-9

ABC News: РФ змогла дістати частку уламків збитого дрона США

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