Винищувач РФ збив над Чорним морем американський безпілотник

Військовий літак РФ вранці, 14 березня, врізався над Чорним морем в американський безпілотник. США планують зв'язатися з Росією щодо цього інциденту.

Російський винищувач Су-27 понеділок, 14 березня, врізався в американський розвідувальний безпілотник MQ-9 "Reaper", в результаті чого той впав у Чорне море. Про це у повідомила пресслужба Європейського командування Збройних сил США.

"Наш літак MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9. Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер.

За даними Європейського командування ЗС США, інцидент стався приблизно о 7:03 ранку за центральноєвропейським часом. Один з російських літаків Су-27 влучив у пропелер MQ-9, внаслідок чого американські сили були змушені потопити MQ-9 у міжнародних водах. "Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо на MQ-9 і пролітали перед ним у нерозважливий, екологічно небезпечний і непрофесійний спосіб", - йдеться у повідомленні.

"Такі агресивні дії можуть привести до ескалації"

"Цей інцидент є черговим прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США і членів Альянсу над міжнародним повітряним простором, зокрема над Чорним морем. Ці агресивні дії російських екіпажів є небезпечними і можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації", - також наголосили в Європейському командуванні ЗС США.

За словами Хеккера, літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі.

США планують зв'язатися з Росією щодо цього інциденту

Як пише CNN з посиланням на координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, президент США Джо Байден був поінформований про цей інцидент.

Кірбі сказав, що перехоплення російськими літаками американських літальних апаратів над Чорним морем - "не рідкість", і зазначив, що за останні тижні були й інші перехоплення. Але він додав, що цей випадок був унікальним, оскільки дії Росії були "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".

За його словами, офіційні особи США планують зв'язатися з Росією, щоб висловити занепокоєння з приводу інциденту з безпілотником.

Читайте також: Американські "вампіри": диво-зброя проти іранських "мопедів"?