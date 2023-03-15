Що відомо про інцидент з дроном США над Чорним морем

За даними EUROCOM, два російські винищувачі Су-27 здійснили "небезпечне і непрофесійне перехоплення" американського безпілотника MQ-9 над Чорним морем. DW розбиралася, що відомо про інцидент.

Два російські надзвукові важкі винищувачі четвертого покоління Су-27 здійснили "небезпечне і непрофесійне перехоплення" безпілотного літального апарату розвідки та спостереження MQ-9 ВПС США в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це у вівторок, 14 березня, повідомили у Європейському командуванні збройних сил США у Європі (EUROCOM).

За його даними, приблизно о 07.03 ранку за центральноєвропейським часом один із російських літаків Су-27 зачепив пропелер MQ-9, відтак американські сили були змушені затопити дрон у міжнародних водах.

Перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо та пролітали перед MQ-9 у "безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері", зазначили в Європейському командуванні ЗС США. Інцидент демонструє відсутність компетентності на додаток до небезпеки та непрофесіоналізму, додали в EUROCOM.

Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер уточнив, що MQ-9 виконував "рутинні операції в міжнародному повітряному просторі" і події призвели до його "повної втрати".

Хекер додав, що небезпечні та непрофесійні дії російської сторони ледь не призвели до краху обох літальних апаратів. "Літаки США та союзників продовжать діяти в міжнародному повітряному просторі", - підкреслив генерал.

Польоти ВПС США в Європі виконуються у рамках зміцнення колективної європейської оборони та безпеки, зазначили в EUROCOM.

У міноборони РФ стверджували, що зіткнення не було

У міноборони РФ уточнили, що інцидент стався у небі в районі Кримського півострова. При цьому в російському відомстві стверджували, що політ безпілотного літального апарату здійснювався з вимкненими транспондерами і були порушені "кордони району тимчасового режиму використання повітряного простору", встановлені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За версією російського оборонного відомства, зіткнення не було, а MQ-9 внаслідок різкого маневрування перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею. "Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом у контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування", - запевняли в міністерстві.

Читайте також: Прямого конфлікту між США і РФ через збиття дрона над Чорним морем не буде - ISW

Союзники НАТО були поінформовані

Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі поінформував союзників по альянсу про перший подібний епізод з початку війни Росії проти України.

Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, президент США Джо Байден був поінформований про інцидент помічником із нацбезпеки Джейком Салліваном.

Посла РФ викликали до Держдепартаменту США

Посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов був викликаний до Держдепартаменту США, де обговорив інцидент із помічницею держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід. За даними телеканалу CNN, візит тривав близько півгодини. Антонов охарактеризував контакти з американською стороною як "конструктивні". Дипломат додав, що почув зауваження Донфрід та сподівається, що вона зрозуміла його позицію.

США та Росії необхідно бути "гранично обережними" у своїх діях з урахуванням подій у Східній Європі, наголосив посол. При цьому він запевнив, що Москва націлена на налагодження прагматичних відносин з Вашингтоном, які відповідали б інтересам народів обох країн, і не шукає конфлікту зі США.

Представники Пентагону інцидент із російською стороною спеціально не обговорювали, зазначив прессекретар міноборони, бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

Читайте також: Німецькі дрони-розвідники на службі ЗСУ (фото)

Джон Кірбі: США продовжать виконувати польоти над Чорним морем

"Ми постійно літаємо над цим повітряним простором уже протягом року... і ми збираємось продовжувати це робити", - у свою чергу наголосив Джон Кірбі.

За його словами, якщо послання російської сторони полягало в тому, щоб переконати США відмовитися від польотів чи операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, воно провалилося. "Цього не станеться", - наголосив він.

Кірбі констатував, що подібні перехоплення з боку російських винищувачів над Чорним морем - "не рідкість", минулого тижня були й інші подібні епізоди. Однак нинішній інцидент унікальний тим, наскільки "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними" були дії Росії, додав він.

У Держдепі США висловили Москві рішучі заперечення

Керівник пресслужби американського Держдепартаменту Нед Прайс у свою чергу вказав: "Ми прямо спілкуємося з російською (стороною. - Ред.), знову ж таки - на найвищому рівні, щоб висловити наші рішучі заперечення проти цього небезпечного, непрофесійного перехоплення, яке призвело до краху безпілотного апарату США.

Як повідомив виданню The War Zone представник ВПС США, "мало місце навмисне прагнення перешкодити MQ-9, але зіткнення виглядає як проста некомпетентність". Хоча точні мотиви російського пілота не зрозумілі, американська сторона не бачить явних ознак того, що мала місце навмисна спроба збити безпілотник, додав співрозмовник.

БПЛА Reaper проводили рутинні операції з розвідки та спостереження в регіоні Чорного моря задовго до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Читайте також: Росія планує купити у Китаю сто дронів-камікадзе - Spiegel

Стан російського Су-27 неясний

Стан російського Су-27 після зіткнення незрозумілий. "Відразу після зіткнення відеозапис перервався на кілька секунд. Неясно, які пошкодження отримав Су-27, але він повернувся на базу", - повідомив The War Zone представник ВПС США. Він також висловив думку, що якби винищувач сильніше просунувся вперед у ході маневру, він також міг би бути серйозно пошкоджений та, можливо, знищений.

За офіційно непідтвердженими даними, на які посилається The War Zone, Су-27 приземлився на базі у Криму із низкою пошкоджень. Йдеться про аеродром Бельбек, додав ресурс.

Неясно, чи робили у ВПС США спроби зв'язатися з російськими військовими на момент інциденту.

Пентагон хоче розсекретити знімки MQ-9.

Патрік Райдер заявив, що роблять зусилля з розсекречення знімків, зроблених MQ-9 під час інциденту.

БПЛА MQ-9 міг бути забезпечений чутливими датчиками та іншими системами, у зв'язку з цим існувала "потенційна необхідність того, щоб американські військові" першими витягли дрон з води, зазначило The War Zone. Видання констатувало, що російські військові також мають ресурси для вилучення об'єктів з великої глибини.

MQ-9 може бути забезпечений станцією радіолокації, здатною працювати в режимі картографування. "Очевидно, що ми не хочемо, щоб хтось взяв його - крім нас", - підтвердив Кірбі, додавши, що для запобігання подібному сценарію вже вжито необхідних заходів.

Читайте також: У США пропонують продати Україні сучасні дрони за долар

Що відомо про MQ-9?

MQ-9 Reaper - великий безпілотний літальний апарат (БПЛА), розроблений компанією General Atomics зі Сан-Дієго, штат Каліфорнія. 2017 року ця модель стала основним бойовим дроном США. Ним дистанційно керує екіпаж з двох осіб, які можуть керувати датчиками та під час бойових місій наводити зброю на ціль.

Апарат завдовжки 11 метрів має розмах крил у понад 22 метри. За офіційною інформацією Військово-повітряних сил США , головним чином їх використовують як засіб для збору розвідувальної інформації, враховуючи "унікальну здатність" виконувати точні удари по "цілях високої важливості". Апарат може нести до 16 ракет Hellfire, що еквівалентно вантажопідйомності гелікоптера Apache.

Він здатен літати на висоті 15 кілометрів і висіти в повітрі над цілями протягом приблизно 24 годин, що особливо важливо під час спостережних місій та завдань зі збору даних. За даними газети The Guardian, у регіоні Чорного моря ці безпілотники використовуються США виключно для здійснення спостереження.

Читайте також: Дрони для армії України від стартапу з Німеччини: нове замовлення

Хто має MQ-9 на озброєнні?

Торік американські ЗМІ повідомляли, що ВПС США розглядають можливість продажу старіших безпілотників MQ-9 Україні. Однак через міркування передачі чутливих технологій і небезпеки того, що БПЛА можуть бути збиті, опинившись у чужих руках, до поставок цих дронів Україні так і не дійшло.

За колишнього президента Барака Обами армія США почала дедалі активніше застосовувати технології БПЛА і самі дрони. За даними Бюро журналістських розслідувань (BIJ) , у Пакистані, Сомалі та Ємені упродовж двох президентських термінів Обами було здійснено загалом 563 удари переважно за допомогою безпілотників. У період правління Джорджа Буша-молодшого дослідники нарахували лише 57 таких ударів.

Армія США є найбільшим замовником цих дронів. За даними одного зі Звітів про вибіркові закупівлі Пентагона (SAR) , з 2007 року, коли було оголошено про оперативну готовність цих апаратів, військово-повітряні сили США замовили 366 MQ-9. У документах Дослідницької служби Конгресу США , вартість одиниці оцінюють в середньому в 28 мільйонів доларів.

За даними Janes Defence , активно використовує такі дрони і Великобританія. На балансі Королівських ВПС стоять дев'ять MQ-9, ще кілька таких апаратів було замовлено у виробника. Відомо, що Франція, Іспанія, Італія, Індія, Японія та Нідерланди також використовують ці дрони.