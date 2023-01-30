Дрони для ЗСУ від стартапу з Німеччини: нове замовлення

Бойові танки та дрони-розвідники - Україна незабаром отримає з Німеччини і те, й інше. І відомо про це стало в один день - 24 січня. Однак довгочікуване рішення канцлера ФРН, передати українській армії танки Leopard 2 повністю затьмарило повідомлення з Мюнхена. А воно свідчило: молода фірма Quantum-Systems отримала від міністерства оборони України вже друге, значно більше замовлення на свої безпілотники Vector, і що його виконання профінансує німецький уряд.

Кожен дрон-розвідник Vector коштує 180 тисяч євро

Дрони-розвідники Vector явно виправдали очікування Збройних Сил України. Якщо на початку серпня 2022 року Київ замовив 33 таких безпілотних літальних апаратів (БПЛА), то тепер, через п'ять місяців, він запросив додатково ще 105 одиниць. "Для нас велика честь отримати можливість підтримати Україну при захисті своєї країни, і ми бачимо свій обов'язок у тому, щоб і надалі постачати українським збройним силам системи вищої якості", - наголосив у заяві для преси співзасновник і генеральний директор Quantum-Systems Флоріан Зайбель (Florian Seibel).

Бійці ЗСУ на фронті з німецьким дроном-розвідником Vector та обладнанням для керування ним Фото: Quantum-Systems

Втім, перші дрони його фірми опинилися в Україні ще у квітні минулого року. "Один український мільярдер нещодавно зв'язався з нами через консульство України в Мюнхені і запитав, чи не могли б ми поставити дрони збройним силам його країни, - розповідав підприємець навесні німецьким журналістам. - Про це швидко почули інші олігархи з України, і вони розмістили у нас подальші замовлення". На той час у політичних колах Німеччини панували ще дуже серйозні сумніви щодо доцільності надання Україні будь-якої зброї, але міністерство економіки ФРН, за словами керівника фірми, "за лічені години перевірило та дозволило ці поставки".

Річ у тім, що дрони Vector, одна з трьох серійних моделей, які випускає мюнхенський стартап, зброєю, власне, не вважаються. Цей електричний безпілотник з вертикальним зльотом виглядає як невеликий пропелерний літак (довжина 1,63 метра, розмах крил 2,8 метра) і призначений для розвідки місцевості. Він може перебувати у повітрі до 120 хвилин і вести відеоспостереження та зйомку на відстані до 30 кілометрів, що приблизно відповідає дальності пострілу більшості артилерійських установок.

Кожен екземпляр дрона Vector коштує близько 180 тисяч євро, тому уряд ФРН заплатить компанії Quantum-Systems за виконання нового замовлення міністерства оборони України майже 20 млн євро.

Кар'єра підприємця після 16 років у Бундесвері

Відповідаючи на запитання DW, чим пояснюється така висока ціна цього БПЛА, глава фірми Флоріан Зайбель насамперед зазначив, що взагалі-то військові дрони-розвідники, у тому числі американські та ізраїльські, зазвичай коштують значно дорожче: "Адже в такий дрон вбудовано багато спеціальної техніки, як, наприклад, прилади нічного бачення, інфрачервоні камери, особливі антени, захищені системи передачі даних, до того ж, використовується спеціальне програмне забезпечення, наприклад, для навігації, в розробку якого вкладено дуже багато часу та коштів. І все це необхідно окупити" .

Співзасновник та генеральний директор Quantum-Systems Флоріан Зайбель з дроном Vector Фото: Quantum-Systems

Спочатку Флоріан Зайбель не збирався робити ставку на військові замовлення та орієнтувався лише на використання своїх БПЛА з цивільною метою. Хоча 16 років свого життя він провів у лавах армії ФРН: спочатку як пілот гелікоптера, потім - працюючи над дисертацією на факультеті аерокосмічної техніки Мюнхенського університету Бундесверу.

Там він познайомився з трьома іншими майбутніми співзасновниками фірми і разом з одним із них, так і не закінчивши дисертацію, запатентував перший прототип невеликого безпілотника. На розробці та випуску саме малих БПЛА підприємці-початківці і вирішили сконцентруватися, коли в січні 2015 року створили компанію Quantum-Systems.

Німецький безпілотник Trinity досліджував Чорнобильську зону

Так, електричний безпілотник із вертикальним зльотом Trinity, серійне виробництво якого почалося в 2017 році, призначений головним чином для картографічних робіт. Цей дрон використовувався, наприклад, при автодорожніх роботах у Німеччині, при реалізації гірськолижних проєктів у Норвегії та Новій Зеландії, для аерозйомки в Індонезії вугільного кар'єру та можливого коридору для нафто- та газопроводу, для спостереження за джунглями в Гані та за місцями гніздування пеліканів на півдні США.

Учасники дослідження Чорнобильської зони за допомогою німецького дрона Trinity Фото: Quantum-Systems

Використовувався він і в Україні - спочатку у сільськогосподарській сфері, потім для картографування забруднених ділянок навколо Чорнобильської АЕС: "За допомогою мультиспектральної зйомки вдалося визначити місця, де закопано і тепер покрито лісом радіоактивні відходи. Це особливо важливо знати на випадок лісових пожеж".

Ідея зайнятися розробкою дрону подвійного призначення - цивільного та військового - дозріла приблизно у 2018 році, розповів Флоріан Зайбель DW: "Я, звичайно, не міг припустити, що Росія вторгнеться в Україну, хоча вона вже захопила Крим. У мене виникло стійке відчуття, що ми в Європі надто мало уваги приділяємо своїй безпеці".

Війна в Україні спричинила великий попит на дрони

Так народився проєкт Vector, який компанія Quantum-Systems запустила у серійне виробництво у 2020 році, розраховуючи не лише на армійські замовлення, а й на попит поліції, пожежників, прикордонників. "Зазвичай цивільні розробки виростають із військових проєктів. У нас вийшло навпаки: ми змогли спертися на наші успіхи в комерційній сфері. Так, ми змогли запропонувати систему управління, для якої не потрібна тривала спеціальна підготовка: її буквально, граючись, можна освоїти за лічені години", - зазначив співрозмовник DW.

Дрон-розвідник Vector пристосований для роботи в зимових умовах. Фото: Quantum-Systems

І ось навесні 2022 року саме українські замовлення на дрон Vector стали першим випадком використання продукції Quantum-Systems у військових цілях. Німецький підприємець упевнений: "Ми як Захід маємо докласти максимум зусиль до того, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. Але ми зможемо змусити Росію сісти за стіл переговорів лише тоді, коли там зрозуміють, що програють війну. Доки там думатимуть, що зможуть її виграти, вони продовжуватимуть творити те, що зараз творять".

Постачання в Україну відразу ж привернули до дрону Vector увагу армій інших країн: невдовзі були замовлення від спецпризначенців США, від німецького Бундесверу - він запросив вісім дронів, від міністерства оборони Нідерландів. Як Флоріан Зайбель ставиться до закидів у Німеччині, що він "наживається на війні"?

Дрони Vector від Quantum-Systems - передача дронів українській армії наприкінці 2022 року Фото: Quantum-Systems

"Так, в економічному плані ми у виграші, оскільки заробляємо гроші на продажі дуже затребуваної зараз технології", - відповів глава фірми Quantum-Systems і провів паралель з іншою німецькою фірмою - Biontech, яка разом з американською корпорацією Pfizer створила найуспішнішу вакцину проти коронавірусу Covid-19. Ця фірма допомогла впоратися з великою бідою, і цілком справедливо, що і її творці, і її інвестори, які ризикнули своїми капіталами, були нагороджені за це, вважає Зайбель.

Легендарний інвестор Петер Тіль увійшов до капіталу Quantum-Systems

У розмові з DW він наголосив, що несе велику відповідальність перед своїми інвесторами, адже колись вони повірили в нього та в його команду та десятками мільйонів євро допомогли стартапу реалізувати свої ідеї. Один з таких інвесторів - венчурний фонд Bayern Kapital федеральної землі Баварія, яка активно сприяє розвитку підприємств аерокосмічної галузі на її території. Ціла низка з них розташована на південний захід від Мюнхена біля аеродрому експериментальної авіації Flugplatz Oberpfaffenhofen. Там, на вулиці, що носить ім'я одного з основоположників німецького повітроплавання графа Цепеліна, розмістилася і штаб-квартира Quantum-Systems.

Штаб-квартира компанії Quantum-Systems у Гільхінгу під Мюнхеном на вулиці імені Цепеліна Фото: Quantum-Systems

А у жовтні 2022 року гроші в цю фірму вирішив вкласти і легендарний американський інвестор німецького походження Петер Тіль (Peter Thiel). "Для нас це було свого роду "посвятою в лицарі". Адже Петер Тіль - один із найбільш, якщо не найуспішніший у світі, інвестор у сфері високих технологій, який дуже рано завдяки PayPal заробив ті гроші, які потім вкладав в інші перспективні компанії, у тому числі у Facebook", - нагадав Флоріан Зайбель.

Ми знаємо, продовжив він, що політичні погляди Петера Тіля викликають багато суперечок (у Німеччині його критикують за підтримку Дональда Трампа та правого крила республіканців), але "не моє завдання дискутувати з ним про політику". В даному випадку важливим є те, що "він як бізнесмен повірив у потенціал німецького виробника дронів".

Під кінець розмови з DW глава компанії Quantum-Systems повідомив, що її представники, які вже не раз були в Україні, прагнуть на місці створити умови для обслуговування і ремонту дронів, щоб їх не доводилося возити до Німеччини. Ця робота тепер, після нового замовлення, активізувалася, але деталі поки що краще не розголошувати.