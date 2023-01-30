Німецькі дрони-розвідники на службі ЗСУ (фото)

Мюнхенська фірма Quantum-Systems виготовить на замовлення України 105 дронів-розвідників. Що це за німецькі безпілотники, які використовують ЗСУ, - у фотодобірці DW.

Дрони Vector - одна з трьох серійних моделей, які випускає мюнхенський стартап Quantum-Systems. Цей електричний безпілотник з вертикальним зльотом виглядає як невеликий пропелерний літак (довжина 1,63 метра, розмах крил 2,8 метра) і призначений для розвідки місцевості. Він може перебувати у повітрі до 120 хвилин і вести відеоспостереження та зйомку на відстані до 30 кілометрів.

Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Першу партію німецьких дронів-розвідників Україна замовила ще в серпні 2022 року. Тоді для потреб ЗСУ було придбано 33 безпілотники. Це фото було зроблене наприкінці минулого року під час передачі ЗСУ партії дронів, що їх виробляє мюнхенський стартап:

Фото: Quantum-Systems

Очевидно, дрони Vector виправдали себе. Майже через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Києва надійшло нове замовлення - тепер уже на 105 дронів, які, до речі, здатні працювати і в умовах зими:

Фото: Quantum-Systems

Фінансування замовлення візьме на себе Німеччина. Кожен екземпляр дрона Vector коштує близько 180 тисяч євро, тому уряд ФРН заплатить компанії Quantum-Systems за виконання нового замовлення міністерства оборони України майже 20 млн євро.

Фото: Quantum-Systems

Дрони, що їх випускає Quantum-Systems, зброєю, власне, не вважаються. Українцям ця компанія відома вже давно. Так, електричний безпілотник із вертикальним зльотом Trinity, серійне виробництво якого почалося в 2017 році, використовувався в Україні у сільськогосподарській сфері, а також для картографування забруднених ділянок навколо Чорнобильської АЕС:

Фото: Quantum-Systems

Тим часом, як розповів у розмові з DW cпівзасновник та генеральний директор Quantum-Systems Флоріан Зайбель (Florian Seibel), після нового замовлення з Києва активізувалася робота над створенням умов для обслуговування і ремонту дронів безпосередньо в Україні, щоб їх не доводилося возити до Німеччини.

Флоріан Зайбель Фото: Quantum-Systems

Докладніше про німецькі дрони-розвідники для ЗСУ читайте тут:

Дрони для армії України від стартапу з Німеччини: нове замовлення