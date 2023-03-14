США викликають посла РФ через перехоплення безпілотника

Державний департамент США викликає посла Росії, щоб висловити "рішучі заперечення" щодо зіткнення з американським безпілотном MQ-9 Reaper. Очікується, що "зустріч на високому рівні" з послом Анатолієм Антоновим відбудеться у вівторок у другій половині дня. Про це повідомив журналістам речник Держдепу Нед Прайс, пише CNN.

За словами Прайса, під час зустрічі російський посол "почує безпосередньо від високопосадовців про наші рішучі заперечення проти того, що було явно небезпечним і непрофесійним перехопленням з боку російського літака".

Він також додав, що посолка США в Москві Лінн Трейсі "передала рішучий сигнал російському Міністерству закордонних справ" з приводу цього інциденту.

Інцидент стався біля Криму

У міністерстві оборони Росії заявили, що російські винищувачі "не вступали в контакт" з американським безпілотником MQ-9, про зіткнення з яким заявили в США. Це було в районі Криму, уточнили в РФ.

"Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом в контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування", - йдеться в повідомленні міноборони РФ.

Речник Пентагону Патрік Райдер у свою чергу заявив, що російські літаки летіли поруч з БПЛА "Reaper" протягом 30-40 хвилин, перш ніж зіткнутися з ним. Після чого літак "зіткнувся" з безпілотником, що зробило його не функціональним і змусило США збити його в міжнародних водах.

Він не сказав, чи був MQ-9 озброєний, але додав, що міністерство оборони працює над розсекреченням зображень, отриманих під час перехоплення.

США продовжуватимуть літати над Чорним морем

Водночас США продовжуватимуть операції над Чорним морем, і їх не зупинить інцидент з безпілотником, заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі.

"Ми будемо продовжувати літати і діяти в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні. І ми будемо продовжувати робити те, що необхідно для захисту інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу", - сказав він.

Він уточнив, що присутність американських безпілотників у цьому районі не є чимось новим. "Ми постійно літаємо над цим повітряним простором протягом року", - сказав він, стверджуючи, що не було жодних причин повідомляти Москву перед польотами.

За словами Кірбі, президент США Джо Байден був поінформований про цей інцидент.

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