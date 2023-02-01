У США пропонують продати Україні сучасні дрони за долар

Американський виробник зброї пропонує продати українському уряду два розвідувально-ударні безпілотники Reaper MQ-9 за один долар, щоби допомогти захиститися під час очікуваного російського наступу. Про це в ніч на середу, 1 лютого, написало американське видання The Wall Street Journal.

Компанія пропонує продати Києву старішу версію безпілотника - MQ-9A Block 1, який зазвичай коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Такі дрони використовують американські військово-повітряні сили.

Виробник пропонує продати Києву дрони за долар, проте з певними витратами. "Угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку і доставку літаків в Україну, а також близько восьми мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування", - йдеться у статті.

Таку пропозицію, за даними WSJ, українському аташе з питань оборони зробив минулого тижня у Вашингтоні генеральний директор компанії General Atomics Лінден Блу. General Atomics пропонує продати Reapers напряму Україні, а не через уряд США. Водночас продаж все одно вимагатиме від адміністрації президента США Джо Байдена схвалення передачі технології.

І Білий дім, і український уряд, утримались від коментарів виданню.

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За останній рік США надали Україні понад 700 малих безпілотників, у тому числі компактні тактичні дрони Switchblade. Водночас Білий дім чинив опір спробам надати Україні досконаліші безпілотники, зокрема Gray Eagle, через побоювання, що унікальні технології на борту, включаючи камеру, можуть потрапити до рук росіян, якщо дрон буде збитий, нагадує видання.

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