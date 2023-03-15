ISW: Прямого конфлікту США і РФ через збитий дрон не буде

Оскільки Росія не хоче війни з НАТО, а США - прямого конфлікту з РФ, інцидент із знищенням американського безпілотника Reaper після перехоплення російським літаком Су-27 не призведе до небезпечної ескалації, гадає ISW.

Перехоплення двома російськими винищувачами Су-27 американського розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем не спровокує прямого конфлікту між РФ і США, вважають аналітики Інституту вивчення війни ISW.

"Інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією та США. Російські війська десятиліттями подавали силові сигнали американським і союзницьким літакам і військово-морським кораблям у багатьох зонах, не провокуючи при цьому конфлікту", - йдеться в щоденному огляді ISW , опублікованому в вівторок, 14 березня.

Американські експерти нагадали, що президент США Джо Байден неодноразово публічно обіцяв уникати залучення своїх збройних сил до прямого конфлікту з Росією, так само як і Кремль часто ясно демонстрував небажання вступати у війну з Північноатлантичним альянсом (НАТО). Зважаючи на це, аналітики Інституту вважають, що "немає жодних підстав для того, щоб подібні інциденти спричиняли небезпечну ескалацію".

США викликали російського посла

14 березня Європейське командування збройних сил США повідомило, що російський Су-27 врізався в американський дрон Reaper, у результаті чого той впав у Чорне море. За словами генерала Військово-повітряних сил США Джеймса Геккера, безпілотник "виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак".

"Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо на MQ-9 і пролітали перед ним (…) Один з російських літаків Су-27 влучив у пропелер MQ-9, внаслідок чого американські сили були змушені потопити MQ-9 у міжнародних водах", - заявила американська сторона.

В Європейському командуванні збройних сил США вважають, що подібні дії РФ можуть призвести до ненавмисної ескалації. Державний департамент США викликав посла Росії, щоб висловити "рішучий протест". У Держдепі також повідомили, що посолка США в Москві "передала рішучий сигнал" міністерству закордонних справ РФ з приводу цього інциденту.

США продовжать літати над Чорним морем

У міністерстві оборони РФ заявили, що інцидент стався в районі Криму, але російські винищувачі "не вступали в контакт" з американським безпілотником.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі зауважив, що присутність американських дронів у цьому районі не є чимось новим - вони літають над цим повітряним простором протягом року. Вчорашній інцидент, за його словами, цього не змінить.

"Ми будемо й надалі літати та діяти в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні. І ми будемо продовжувати робити те, що необхідно для захисту інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу", - сказав він.