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Слов'янськ

Тема

Слов'янськ - місто на сході України, в Донецькій області.

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Новини

7 год. тому

Російські війська ракетами обстріляли Слов'янськ: є жертви

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Докладно

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Як відступ з Бахмута змінить фронт на сході України

Як відступ з Бахмута змінить фронт на сході України

Ситуація у Бахмуті стає дедалі критичнішою, адже росіяни оточили місто з трьох боків. Які наслідки матиме відступ ЗСУ?
Конфлікти2 березня 2023 р.10:30 хв.
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92-річна бабуся про обстріли Слов'янська

92-річна бабуся про обстріли Слов'янська

"Пережила Голодомор і Другу світову, але такого ще не бачила". Так 92-річна Марія Рубан розповідає про обстріли міста.
Конфлікти7 вересня 2022 р.01:54 хв.
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"Як не стріляють, нам ще страшніше"

"Як не стріляють, нам ще страшніше"

Війська РФ намагаються взяти Бахмут. Мешканці вже не знають, чого бояться більше: обстрілів чи затишшя перед ними.
Конфлікти22 серпня 2022 р.02:17 хв.
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Відступ з Лисичанська: що далі?

Відступ з Лисичанська: що далі?

Як розцінюють відступ ЗСУ з Лисичанська західній військові аналітики? Що це означає для перебігу боїв на Донбасі?
Конфлікти6 липня 2022 р.06:46 хв.
Андрій Макаревич, фронтмен легендарного гурту "Машина времени"

Андрій Макаревич: Зеленський - не злодюга і не жлоб

Андрій Макаревич: Зеленський - не злодюга і не жлоб

Незмінний фонтмен легендарного гурту "Машина времени" в інтерв'ю DW.
Культура21 лютого 2020 р.
Біля одного зі стендів виставки "Схід-Експо 2017"

Успішний бізнес попри близькість війни

Успішний бізнес попри близькість війни

Попри війну на Донбасі жителі підконтрольних Україні районів наважуються на новий бізнес і досягають успіху.
Економіка14 вересня 2017 р.