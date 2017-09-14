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Слов'янськ
Тема
Слов'янськ - місто на сході України, в Донецькій області.
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Новини
7 год. тому
7 год. тому
Російські війська ракетами обстріляли Слов'янськ: є жертви
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Докладно
Як відступ з Бахмута змінить фронт на сході України
Як відступ з Бахмута змінить фронт на сході України
Ситуація у Бахмуті стає дедалі критичнішою, адже росіяни оточили місто з трьох боків. Які наслідки матиме відступ ЗСУ?
Конфлікти
02.03.2023
2 березня 2023 р.
10:30 хв.
92-річна бабуся про обстріли Слов'янська
92-річна бабуся про обстріли Слов'янська
"Пережила Голодомор і Другу світову, але такого ще не бачила". Так 92-річна Марія Рубан розповідає про обстріли міста.
Конфлікти
07.09.2022
7 вересня 2022 р.
01:54 хв.
"Як не стріляють, нам ще страшніше"
"Як не стріляють, нам ще страшніше"
Війська РФ намагаються взяти Бахмут. Мешканці вже не знають, чого бояться більше: обстрілів чи затишшя перед ними.
Конфлікти
22.08.2022
22 серпня 2022 р.
02:17 хв.
Відступ з Лисичанська: що далі?
Відступ з Лисичанська: що далі?
Як розцінюють відступ ЗСУ з Лисичанська західній військові аналітики? Що це означає для перебігу боїв на Донбасі?
Конфлікти
06.07.2022
6 липня 2022 р.
06:46 хв.
Андрій Макаревич: Зеленський - не злодюга і не жлоб
Андрій Макаревич: Зеленський - не злодюга і не жлоб
Незмінний фонтмен легендарного гурту "Машина времени" в інтерв'ю DW.
Культура
21.02.2020
21 лютого 2020 р.
Успішний бізнес попри близькість війни
Успішний бізнес попри близькість війни
Попри війну на Донбасі жителі підконтрольних Україні районів наважуються на новий бізнес і досягають успіху.
Економіка
14.09.2017
14 вересня 2017 р.
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