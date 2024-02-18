Китай заперечив продаж Росії летальної зброї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї офіційно заперечив поставки озброєнь Росії для війни проти України. Про це він сказав у неділю, 18 лютого, під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою на полях конференції з безпеки в Мюнхені.

Китай "не використовує ситуацію в своїх інтересах і не продає летальну зброю в зони конфлікту або сторонам конфлікту", йдеться в повідомленні МЗС КНР. "Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини будуть розвиватися нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам", - наголосив Ван Ї.

Крім того, він підкреслив, що Китай дотримується політичного врегулювання проблем у гарячих точках і наполягає на просуванні мирних переговорів. "Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому припиненні війни та відновленні миру", - цитує Ван Ї агенція AFP.

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Тісна співпраця КНР з РФ

З початку повномасштабної війни Росії проти України Пекін висловлює "підтримку суверенітету та територіальній цілісності" України, але не засуджує публічно російське вторгнення. У лютому цього року Китай запропонував "мирний план", однак слово "війна" в ньому жодного разу не згадувалося. Також Китай і Росія активізували економічне співробітництво і дипломатичні контакти.

Офіційний Пекін неодноразово заперечував постачання зброї Росії. Однак у 2023 році головний дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн заявив, що Китай постачає Росії товари, що можуть використовуватися у військових цілях. Йдеться про технології подвійного призначення та нелетальну допомогу на кшталт шоломів та бронежилетів.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен висловлював занепокоєння, що китайськими фірми можуть надавати технології, які Росія може використовувати для просування своєї агресії в Україні.