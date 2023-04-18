G7 попередила про високу ціну за підтримку РФ у війні

Глави МЗС Великої сімки на зустрічі у Японії попередила країни, які підтримують війну Росії проти України. Також міністри звернулися до Китаю та КНДР.

Країни "Групи семи" на зустрічі в японському місті Каруїдзаві заявили про чітку позицію проти агресивних дій Росії та Китаю. Держави, які підтримують російське вторгнення в Україну, заплатять за це "високу ціну", зазначається в ухваленій у вівторок, 18 квітня, підсумковій заяві міністрів закордонних справ G7. Учасники зустрічі пообіцяли "посилити координацію щодо запобігання постачанню зброї Росії третіми країнами".

Очільники зовнішньополітичних відомств провідних індустріальних держав рішуче засудили погрози Москви розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі, назвавши їх "неприйнятними". "Будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї Росією матиме тяжкі наслідки", - йдеться у тексті документа.

Водночас у G7 висловили готовність до подальшого посилення санкцій за війну в Україні. "Ми, як і раніше, сповнені рішучості робити санкції проти Росії ще більш інтенсивними", - зазначається в заяві. Учасники зустрічі закликали РФ до негайного та беззаперечного виведення всіх військ з України та зобов'язалися продовжити підтримку Києва у відновленні країни.

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Звернення до Китаю та КНДР

Представники Великої сімки також звинуватили владу в Пекіні у розпалюванні напруженості в Південно-Китайському морі. "Для широких претензій Китаю в Південно-Китайському морі немає жодних правових підстав і ми засуджуємо мілітарну активність Китаю в цьому регіоні", - зазначили вони за підсумками дводенних засідань. У заяві також наголошується, що основна позиція країн G7 щодо Тайваню залишається незмінною.

У заяві очільники МЗС Великої сімки також закликали Північну Корею утриматися від будь-яких подальших випробувань ядерної зброї чи балістичних ракет. Вони пригрозили "швидкою, згуртованою та рішучою міжнародною відповіддю" на нові ракетні тести КНДР.

Зустріч голів зовнішньополітичних відомств Великої сімки відбулася перед самітом G7 у Хіросімі, який проведуть у травні.

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