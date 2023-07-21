У Макрона кажуть, що КНР може постачати РФ військові товари

Головний дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн заявив, що Китай постачає Росії товари, що можуть використовуватися у військових цілях, передає у п'ятницю, 21 липня, агентство Reuters.

"Є ознаки того, що вони роблять те, чого ми хотіли б, аби вони не робили", - сказав Бонн на безпековому форумі в Аспені. За його словами постачань військового обладнання у великих обсягах не було, йдеться про "певний вид військового обладнання".

Як уточнили у коментарі CNN французькі посадовці, Бонн мав на увазі технології подвійного призначення та нелетальну допомогу на кшталт шоломів та бронежилетів. "Нам понад усе потрібно, щоб Китай утримувався (від підтримки Росії. - Ред)", - додав Бонн.

Офіційний Пекін неодноразово заперечував постачання зброї Росії.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Пекін висловлює "підтримку суверенітету та територіальній цілісності" України, але не засуджує публічно російське вторгнення. У лютому цього року Китай запропонував "мирний план", однак слово "війна" в ньому жодного разу не згадувалося.

У березні лідер КНР Сі Цзіньпін приїздив з візитом до Росії, де називав президента РФ Володимира Путіна "дорогим другом" та обговорював "поглиблення співпраці". В квітні, вперше з початку повномасштабної війни, Сі Цзіньпін поговорив з президентом України Володимиром Зеленським - телефоном, після чого відправив з візитом до Києва свого радника - Лі Хуея.