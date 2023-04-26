Зеленський провів "змістовну" розмову з Сі Цзіньпіном

Володимир Зеленський після першої з початку війни РФ телефонної розмови з Сі Цзіньпіном висловив надію на розвиток двосторонніх відносин між Україною та Китаєм. Сі збирається відправити до Києва своїх спецпредставників.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 26 квітня, провів першу з початку війни Росії проти України телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - написав Зеленський у Twitter.

Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомив у Facebook, що лідери двох країн мали "майже годинну телефонну розмову". Подробиці він пообіцяв згодом.

Натомість, як повідомив китайський державний телеканал CCTV, Сі під час розмови заявив Зеленському, що Китай "завжди стояв на боці миру". "У питанні української кризи (агресивної війни Росії проти України. - Ред.) Китай завжди стояв на боці миру, і його основна позиція полягає в тому, щоби сприяти мирним переговорам", - сказав він. На його переконання, "розмови і переговори" є "єдиним виходом" з війни.

За словами Сі, Пекін має намір направити до України своїх спеціальних представників та проведе переговори з усіма сторонами щодо врегулювання "кризи".

Нагадаємо, 20 березня Сі здійснив візит до Москви, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Ще напередодні цього візиту у ЗМІ з'явилася інформація, що китайський лідер після візиту до Росії планує телефоном поговорити з Зеленським.

"Мирні ініціативи" Китаю

24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, міністерство закордонних справ Китаю опублікувало позиційний документ, який отримав у ЗМІ назву "мирні ініціативи". Він складається з 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни Росії проти України.

Однак саме слово "війна" в документі не згадується. Згідно з планом, першим принципом, який веде до мирного врегулювання "конфлікту", має стати повага до суверенітету всіх країн. При цьому у плані не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією та не піддаються критиці жодні дії РФ.

Китайські "мирні ініціативи" розкритикували на Заході та стримано сприйняли в Києві. Зеленський вважає, що "мирний план" Китаю містить пункти, з якими можна працювати.

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